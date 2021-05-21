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2女佯稱比賽籌募創業基金 富愛心的女大學生被騙1萬2千

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

新北市民張女、李女去年在台中市火車站，佯稱她倆是黎明技術學院的學生，向黃姓女大學生搭訕，佯稱該校有22組學生要比賽籌募創業基金，希望黃女可以幫忙加分，1分為1000元，希望黃女幫忙，錢拿到學校記帳後會歸還，涉嫌向黃女詐財1萬2000元，經黃女報警查獲，台中地檢署今天依詐欺罪將張女、李女起訴，並沒收犯罪所得。

主任檢察官劉志文表示，張女（19歲）、李女（20歲），利用民眾的同情心、愛心行騙，尋找無社會經驗富愛心的民眾下手，不僅在台中地區犯案，北部地區也有被害人。

起訴書指出，李女、張女並非黎明技術學院的學生，去年6月6日晚間，在台中市中區台灣大道的台中火車站2樓大平台，由李女先將黃姓女大學生攔下搭訕，向黃女佯稱「我是黎技術學院大二學生，有22組學生要比賽籌募創業基金，預計要到新台幣30、40萬元」希望黃女可以幫忙加分，1分為1000元。

李女希望黃姓女大學生可以給付5000元，黃女信以為真，答應給付2000元，並至附近自動櫃員機提款，將款項交付給李女。李女見善良可欺，通知同夥張女前來，希望黃女可以幫忙再加10分，其中的3分是要用百元鈔跟黃女兌換千元鈔，黃女不疑有他，提領1萬元交付給李女，李女、張女表示當晚會將黃女的款項匯還，並拍攝黃女的提款卡及留下臉書帳號給黃女以取信之。

次日凌晨，張女打手機聯繫黃女，希望黃女可以幫忙再加分，加分後可立即還款，所幸黃女隨後察覺有異，至派出所詢問員警，始知受騙，經黃女報警查獲2女。

新北市民張女、李女去年在台中市火車站，向黃姓女大學生搭訕，佯稱要比賽籌募創業基金，向黃女詐財1萬2000元，台中地檢署今天依詐欺罪將張女、李女起訴，並沒收犯罪所得。圖／本報資料照
新北市民張女、李女去年在台中市火車站，向黃姓女大學生搭訕，佯稱要比賽籌募創業基金，向黃女詐財1萬2000元，台中地檢署今天依詐欺罪將張女、李女起訴，並沒收犯罪所得。圖／本報資料照

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