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假消息遭收押首例！「新店煙火哥」報私仇發假染疫傳單
暱稱「煙火哥」的新北市邱姓男子，日前散發藍姓女子假染疫訊息傳單為民眾拾獲報案，新店警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、個資法、恐嚇、妨礙名譽等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准。
據了解，邱姓男子因藍姓女子與其女友發生交通事故，因索討賠償醫藥費起糾紛，多次出言騷擾還在大半夜施放高空煙火，被網友封為「新店煙火哥」。
趙姓民眾5月17日在新店區中興路一段路上拾獲一張散布防疫假訊息傳單，向新店分局碧潭派出所報案。由於假單內容未經證實疫情訊息，並誣指他人為確診人口，更直接登載他人身分證字號、手機號碼等個資，恐嚴重造成民眾恐慌。
新店警方調閱監視器，發現嫌犯是沿路開車亂丟傳單的方式來散布假訊息，以車號追查，發現開車者正是邱姓男子，報請北檢檢察官徐名駒指揮偵辦，19日持拘票上門逮捕邱男到案，並查扣電腦主機、手機、隨身碟、煙火等證物。
警訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、個資法、恐嚇、妨礙名譽等罪嫌移送北檢偵辦。檢察官向法院聲請羈押，法院審理後裁定收押。
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