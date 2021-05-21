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成大操場跑步背包被偷 女子指認時警察暗示竊嫌…他獲判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

李姓女子去年10月25日上午近11時在台南市成功大學光復校區操場跑步運動，將內有現金5000元、手機及金融卡等物的背包放在草地上遭人拿走，警方循線找到黃姓嫌犯，檢方也依竊盜罪嫌起訴，但法院審理時，黃否認竊盜，李女說「我是看身形，警察也有暗示，我才指認」，在李女無法確認犯嫌的情況下，台南地院認證據不足判黃無罪，可上訴。

警方強調，提供照片讓當事人指認外，還調閱監視器畫面佐證，警方辦案是有所本，不會單純僅靠指認，就此認定犯嫌的身分。然而，警方也表示，會尊重法院判決的結果。

檢警調查，黃當天在台南市東區前鋒路成功大學光復校區操場旁，見李女在操場跑步運動，並將其隨身攜帶背包1個置放於操場旁草地，背包內有身分證、健保卡、駕照、金融卡、醫院識別證、手機及現金5000元等物，黃涉嫌竊取背包，得手後旋逃離現場。李女在操場跑道上，目睹背包遭竊，但來不及阻止，報警處理，經警調閱監視器而查獲。黃否認竊盜，表示李女並沒有辦法指認他是拿她東西的人。

台南地院審理時，法官詢問10月27日警察有請妳去派出所製作筆錄，當庭的被告是否有在派出所？李女回答「沒有，警察給我看照片」；法官又問警察如何請妳指認，還是有暗示？李女說「我是看身形，警察也有暗示，我才指認」。

法官詢問，妳包包在成功大學光復校區操場旁被拿的時候，妳有無看到拿妳包包的人的五官？李女表示「沒有」；法官又問妳被偷拿包包的人是否是在庭的被告？李女指出「我無法確認，因為當時沒有看到他的臉，我只能以身形來看」。

台南地院參酌，李女於警詢證稱，遠遠看到她置放包包地方有一名男子將東西拿走，當時距離太遠，來不及阻止等語相符。台南地院認無積極證據認黃有竊盜犯行，最後判他無罪。

李姓女子去年10月間在成大光復校區跑步運動時背包被偷，指認黃姓男子是竊嫌，她供稱「我是看身形，警察也有暗示，我才指認」，台南地院認證據不足判黃無罪。圖／本報資料照
李姓女子去年10月間在成大光復校區跑步運動時背包被偷，指認黃姓男子是竊嫌，她供稱「我是看身形，警察也有暗示，我才指認」，台南地院認證據不足判黃無罪。圖／本報資料照

警察 竊盜

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