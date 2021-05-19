「梧棲疫情可能要大爆發了」 民眾臉書貼假訊息遭送辦

疫情大爆發，人心惶惶。台中市梧棲區施姓男子昨日上午6點多在梧棲區社群臉書貼文，內容指「梧棲疫情可能要大爆發了」，「因為一個賣水果的他有去萬華賣水果回來，又沒有戴口罩又去梧棲好多酒店送水果，已經三個小姐確診了」等語，文章發出後，引發網友恐慌。警方通知施男到案說明，施男坦言，在未經求證之下，即貼於梧棲區社群臉書，1小時後經友人告知已刪文。

41歲施姓男子，昨日上午6點多在梧棲區社群臉書貼文，先稱「梧棲疫情可能要大爆發了」，再指出「因為一個賣水果的他有去萬華賣水果回來，又沒有戴口罩又去梧棲好多酒店送水果，已經三個小姐確診了，那個送水果的全家確診，而且他兒子還跑到東海去，新聞上說的那個逛東海的就是送水果的兒子，她有給好幾家都送水果，還和他們一起聊天了。」讓不少網友擔憂梧棲也淪陷了。

台中市警局清水分局員警昨天上午執行網路巡邏發現後即截圖存證，並由梧棲分駐所及偵查隊立即成立專案小組偵辦，施男雖然於1小時刪文，但警方已掌握施男身分進行追查，昨晚7點查獲施男到案說明。

施男表示，昨天上午上班途中，發現網路訊息新冠肺炎確診者曾前往梧棲區消費，後續導致店內3名小姐確診等文字及照片，在未經求證之下，即貼於梧棲區社群臉書，1小時後經友人告知隨即刪文。

受害店家表示，店內没有任何員工確診，雖不對施男提告，但希望警方予以查明澄清未確診真相，以避免造店家及員工困擾。警方調查後，依傳染病防治法函送台中地檢署偵辦，警方將持續溯源追查。