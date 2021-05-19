「梧棲疫情可能要大爆發了」 民眾臉書貼假訊息遭送辦
疫情大爆發，人心惶惶。台中市梧棲區施姓男子昨日上午6點多在梧棲區社群臉書貼文，內容指「梧棲疫情可能要大爆發了」，「因為一個賣水果的他有去萬華賣水果回來，又沒有戴口罩又去梧棲好多酒店送水果，已經三個小姐確診了」等語，文章發出後，引發網友恐慌。警方通知施男到案說明，施男坦言，在未經求證之下，即貼於梧棲區社群臉書，1小時後經友人告知已刪文。
41歲施姓男子，昨日上午6點多在梧棲區社群臉書貼文，先稱「梧棲疫情可能要大爆發了」，再指出「因為一個賣水果的他有去萬華賣水果回來，又沒有戴口罩又去梧棲好多酒店送水果，已經三個小姐確診了，那個送水果的全家確診，而且他兒子還跑到東海去，新聞上說的那個逛東海的就是送水果的兒子，她有給好幾家都送水果，還和他們一起聊天了。」讓不少網友擔憂梧棲也淪陷了。
台中市警局清水分局員警昨天上午執行網路巡邏發現後即截圖存證，並由梧棲分駐所及偵查隊立即成立專案小組偵辦，施男雖然於1小時刪文，但警方已掌握施男身分進行追查，昨晚7點查獲施男到案說明。
施男表示，昨天上午上班途中，發現網路訊息新冠肺炎確診者曾前往梧棲區消費，後續導致店內3名小姐確診等文字及照片，在未經求證之下，即貼於梧棲區社群臉書，1小時後經友人告知隨即刪文。
受害店家表示，店內没有任何員工確診，雖不對施男提告，但希望警方予以查明澄清未確診真相，以避免造店家及員工困擾。警方調查後，依傳染病防治法函送台中地檢署偵辦，警方將持續溯源追查。
台中市清水警分局分局長張啓祥表示，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例或社會秩序維護法等規定，確診個案資訊，將以中央流行疫情指揮中心或各地方政府公布消息為主，呼籲民眾切勿散播或轉傳不實疫情資訊，避免觸法。
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