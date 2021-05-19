友人酒駕趕去現場相挺　男女嗆警爆拉扯遭判拘40、15日

蔡姓男子與李姓女子去年7月得知黃姓友人在新竹市區酒駕肇事，趕緊到場了解狀況，警方替黃酒測，濃度達每公升0.95毫克，便欲將黃逮捕，蔡、李見狀，情緒當場失控，蔡先對警叫囂「來來來，給他鬧，來鬧，鬧，鬧」，又對員警嗆三字經「Ｘ你娘」，李則和逮捕黃的員警發生拉扯、推擠；新竹地院審理終結，蔡、李被依犯妨害公務執行罪判處拘役40、15日。

法官認為，蔡男所為犯修正前刑法妨害公務執行罪與侮辱公務員罪，李女則犯妨害公務執行罪，案發當下蔡男的行為應視為數個舉動接續施行，以法律上接續一個行為予以評價較為合理，且兩人所涉妨害公務執行罪部分，有犯意聯絡及行為分擔，應屬共犯，審酌將蔡、李各依犯妨害公務執行罪判處拘役40、15日，易科罰金4萬元、1萬5000元。 新竹地院審理終結，蔡、李被依犯妨害公務執行罪判處拘役40、15日。圖／報系資料照

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