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包養網站釣2妹上摩鐵 男扮燒燙傷患者穿壓力衣遮臉洗劫

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

身高190公分的張姓男子透過包養網站約楊姓、王姓女子到汽車旅館飲酒作樂，但他卻假裝是燒燙傷患者，穿著讓人認不出臉的壓力衣現身，再以預藏的絲襪綑綁兩女，強盜8萬1千元現金和6千元的振興券。新北地方法院依強盜罪判張5年10個月徒刑，檢方和張分別以「判太輕」、「非預謀」等理由上訴，但台灣高等法院駁回。

張姓男子在胞弟經營的電腦店擔任銷售員，和女友以及5歲與讀大學的女兒同住。張在2010年3月31日、4月1日兩度強盜應召女，遭判刑8年4月定讞。

去年7月間，張透過「甜心包養」網站與楊姓女子聯繫，談好以每小時1千元的代價陪酒，楊女再約王姓女友人同赴新北市蘆洲的汽車旅館。

為了避免楊女、王女認出臉部特徵，張穿著遮蓋臉部和雙手手指的燒燙傷壓力衣到場，並表示「這樣子才可減少皮膚痛苦」，兩女信以為真。三人聊天聊到一半，張要求王女幫他刮痧，但他卻乘機勒住兩人脖子，再用絲襪綑綁她們的雙手、用襪子塞她們嘴，並恫稱「包包裡有東西，不要輕舉妄動」。

張洗劫到手現金4萬8千元和6千元的振興券後，旋即逃逸；兩女自行脫困後向櫃檯人員求救、報警。警方調閱汽車旅館和周邊監視器，發現張從旅館徒步離開後，走到蘆洲區重陽一街、集賢路口駕車，車子為租賃汽車。

警方以車追人，查出張姓男子涉案，隨即在板橋合宜路逮到張。張雖坦承強盜，但供稱是分別以1萬1千元、1萬9500元代價與楊女和王女約定性交易，並辯稱警方查獲的款項其中8萬是「跟我媽借的」。

張說，因性交時「不舉」，才要求兩女退還報酬，情急之下才犯案。他還解釋因怕經紀公司對他不利，才準備絲襪。

高等法院認為張分明是事先已有規劃，且當天並無楊女、王女的經紀人在汽車旅館，他卻始終穿著壓力衣，就是怕遭指認。審酌張在同年3、4月間也用類似手法強盜，對本案又避重就輕、未賠償，因此維持一審判決。

身高190公分的張姓男子透過包養網站約楊姓、王姓女子到汽車旅館飲酒作樂，但他卻假裝是燒燙傷患者，穿著讓人認不出臉的壓力衣現身，再洗劫兩女，強盜8萬1千元現金和6千元的振興券。（圖中人物與案件當事人無關）示意圖／聯合報系資料照
身高190公分的張姓男子透過包養網站約楊姓、王姓女子到汽車旅館飲酒作樂，但他卻假裝是燒燙傷患者，穿著讓人認不出臉的壓力衣現身，再洗劫兩女，強盜8萬1千元現金和6千元的振興券。（圖中人物與案件當事人無關）示意圖／聯合報系資料照

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