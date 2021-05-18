台中高分檢無視疫情業務檢查 劍青檢改譴責

疫情延燒，高檢署已宣布「年度檢察業務檢查均暫緩實施」，召回高檢署檢察官，降低一二審檢察官、書記官和工友傳遞卷宗等人員接觸機會；劍青檢改指出，但台中高分檢迄今毫無警覺，除昨天、今天持續派員前往彰化地檢署業務檢查，還通知台中地檢署實施無急迫性之業務檢查，還預計5月31日執行調卷檢查，對此應予譴責。

為了台中高分檢檢察官檢視卷宗，須先讓無法確認先前行蹤及接觸史的台中高分檢檢察官進入各地檢署辦公區，再使同樣情況的地檢署書記官、乃至於工友居中搬運案卷、在台中高分檢檢察官觸摸翻閱案卷後，再將案卷交還承辦檢察官，業務檢查行程，可能牽連轄下各地檢署多數同仁，增加暴露染疫無謂風險及傳播鏈。

根據18日傍晚最新疫情狀況，台中高分檢轄區近3日新增確診已達40人。台中衛生局亦宣布協調10家醫院設置快篩站，20日起提供免費篩檢，台中都會區究竟有無其他尚未檢出染疫民眾，是否可能因此回溯匡列對象？台中高分檢當前堅持檢查之行徑令人費解。