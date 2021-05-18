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男怒持手指虎K妻子 幼女幫母擦血指控父親惡行

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

51歲李姓男子去年因小孩問題涉嫌違反保護令，疑持「手指虎刀」衝進母親家，毆打妻子頭部成傷，年幼女兒目睹現場，難過捧著臉盆裝毛巾給媽咪擦血。士林地方法院今宣判，李男犯非法持有刀械罪，處有期徒刑2月，又違反保護令處5月徒刑，應執行有期徒刑6月，可易科罰金，扣案手指虎、手套沒收。

判決指出，李男在保護令期限內，去年12月13日至母親家找妻子，先叫鄰居代為按門鈴，母親開門後，竟用左手戴手套，持手指虎衝進客廳，以手指虎刀背，猛打妻子頭部2次，導致頭皮撕裂傷。

法庭上勘驗員警密錄器，頭破血流的李妻有氣無力的說「刀」，母、鄰居不斷的說「有刀」，李妻安慰女兒「沒關係不要難過，不要傷心這沒什麼」，女兒難過捧著臉盆裝毛巾，遞給媽咪擦血「爸爸打媽咪，你還好嗎，媽咪不舒服我打119」

女兒現場也向員警稱，看到爸爸「用鐵」打媽咪；警方鑑識小組到場在椅子、牆壁夾縫處查獲手指虎及手套，且採驗出妻子的血跡。

李男供稱，當時氣昏頭，才會拿鑰匙傷害妻子，但沒有帶手指虎，「警察密錄器沒有拍到我拿那隻扣案的手指虎，現場的手套可能是母親隨便撿起的手套用來止血，手套上才會有血跡」辯護人也稱，李男坦承違反保護令，但沒有持手指虎犯案，若真的以此攻擊，不會只有2公分輕微傷勢。

合議庭認為，妻子傷勢2公分，足見李男下手不重，造成傷害尚屬輕微，認為非殺人未遂罪，而是傷害罪，審理期間妻子對於傷害罪撤告，法院諭知傷害部分，不受理判決。

合議庭審酌，李男未坦承全部犯行，尚難認有真摯悔意，不適宜給予緩刑。李男犯非法持有刀械罪，處有期徒刑2月，又違反保護令處5月徒刑，應執行有期徒刑6月可易科罰金，扣案手指虎、手套沒收。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

傷害罪 警察

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