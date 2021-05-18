載樹脂水泥修車引發爆炸 男害2維修人員燒燙傷判刑6月

一名黃姓男子2018年要前往工地施工，但他發現小貨車吊臂鋼索絞盤卡死，在施工前先去修車，卻未告知維修人員車上載有過氧化二苯甲醯（俗稱樹脂水泥），是易燃物品，2名維修人員使用氧乙炔切割器維修時產生火花，引燃桶裝樹脂水泥引起爆炸，導致2維修人員2-3度燒燙傷，維修廠發生火災。新北地方法院依業務過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，黃主業是維修人孔蓋，2018年3月7日上午，他接獲台電的維修工程，要前往工地施工，但出發前發現公司的小貨車吊臂鋼索絞盤卡死，在經過老闆同意後，黃男先前往修車廠維修。

由於樹脂水泥是易燃物，當時車上載有樹脂水泥，黃卻沒先告知維修人員，導致2名維修人員使用氧乙炔切割器維修時產生火花，引燃桶裝樹脂水泥引起爆炸，其中一名維修人員全身有27%的2-3度燒燙傷，屬於重傷害，另名維修人員雙手及臉部也有2度燒傷，維修廠則發生火災，其他員工協助撲滅火勢，並報請警消到場處理。

黃在法庭上辯稱，公司的貨車一向都是到該修車廠維修，以前都沒有用火，也不知維修人員怎麼維修，才沒有事先將樹脂水泥卸下。且他稱樹脂水泥桶上有註明警示，維修人員應該有看到，所以他沒有過失。

不過，維修人員到庭證稱，黃男當時說有工程要做，但鋼索卡住，趕時間，要他們趕緊處理。當時黃沒主動告知車上載有什麼物品，他與另名維修人員，還有維修廠師傅討論後，認為用乙炔切割是最快的方式，且他們有告知黃要用乙炔切割，維修時，黃站在離車2公尺左右位置，可以清楚看到維修情況。

直到失火時，維修人員問黃男：「桶子到底裝什麼？」「不知道那個會燒起來嗎？」黃說，「忘記了，忘記告訴你們。」

不過，黃在警詢及偵查時曾說，他有在維修現場看，維修人員使用乙炔切割，有起火兩次，他們都用水澆熄。他知道氧乙炔切割器會產生火花，但沒有跟他們說車上的東西要遠離火源，後來他去外面抽菸，突然聽到對方大叫。新北地院因此認定黃男供述與維修人員說法一致。