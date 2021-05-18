男臉書散布疫情假訊息 南警迅速法辦

新冠肺炎疫情升級，台南市陳姓男子臉書上PO文，涉嫌指稱台南市確診病例6人，但實際上根據全國疫情指揮中心調查，台南市目前只有1人確診，警方接獲民眾檢舉，昨天傳喚陳到案說明，警詢後依違反特殊傳染性肺炎防治法條例罪嫌法辦。

疫情緊崩之際，在全國各地全力防堵疫情，卻有民眾16日未經查證，即在網路社群上散佈台南地區有6名新冠肺炎確診病人假消息，致使許多民眾議論紛紛，案經台南市警四分局接獲檢舉，立即成立專案小組偵辦，昨天循線通知陳姓男子（40歲）到案說明。

據了解，陳在個人網路社群散佈疫情不實訊息內容，內容有：「台南市還很安全，朋友們沒事不要來台南市相害……最新消息聽說台南確診6人，所以這個圖片是安慰台南人的嗎？沒事還是少出門」。

陳到案後表示，他聽信他人說臺南有確診消息，並隨意發布在網路社群上，是好意提醒大家疫情狀況，並已刪除文章