抗議醫療糾紛朝診所喊「爛醫生」 男遭裁罰6000元

陳姓男子與牙科診所有醫療糾紛，在胸前掛紙板站在診所外抗議，診所不堪其擾，報警處理，警方依違反社會秩序維護法將陳移送法辦；台北地院審理認定，陳藉端滋擾公司行號，裁定陳罰鍰6000元。陳可抗告。

法官認為，社維法中的藉端滋擾事件，指的是行為人以言語、行動藉由特定事端擴大發揮，本案陳的行為已踰越合理範圍，並造成受擾的場所安寧秩序難以維持，因而依法裁罰。

裁定書指出，陳姓男子上月22日站在診所外，胸掛著紙板，紙板上寫著「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」；有路人經過牙科診所時，陳就喊「對，就這一間」，還朝著診所裡面喊「快報警哦」、「爛醫生喔」。