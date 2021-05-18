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台大教授賀德芬查「小英論文」狀告教育部 辯論庭暫緩

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕而提告。台北高等行政法院今原定於5月27日上午10點20分在第十三法庭進行言詞辯論程序，考量疫情因素，決定取消庭期。

賀德芬評論「論文門」事件指出，蔡英文的博士學位經過美國UNC Charlotte經濟學教授Hwan C. Lin調查，調查結論是「蔡總統並未在35年前的1984年取得LSE博士學位」。

此外，賀德芬因蔡英文曾秀出LSE補發的畢業證書，經過比對，認為倫敦大學Senate House Library從未收到蔡英文的論文，宣稱蔡英文的學位為造假。

蔡英文認為賀德芬指控不實，對賀提告誹謗，一併控告美國北卡大學經濟學系副教授林環牆、節目主持人彭文正；賀要證明調查結論為真，向教育部調取資料，卻被教育部以機密應封存30年為理由拒絕，賀於是對教育部提行政訴訟。

法院今指出，依據行政法院組織法第34條規定。為配合中央流行疫情指揮中心宣布提升台北市、新北市COVID-19疫情警戒至第三級及司法院發布之相關防疫措施，以避免疫情進一步擴散，爰取消原定言詞辯論程序。

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕而提告。台北高等行政法院今原定於5月27日進行言詞辯論程序，考量疫情因素，決定取消庭期。圖／本報資料照
台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕而提告。台北高等行政法院今原定於5月27日進行言詞辯論程序，考量疫情因素，決定取消庭期。圖／本報資料照

蔡英文 教育部 疫情

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