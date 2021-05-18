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東元董事改選倒數 菱光科提告董座黃育仁涉證交法

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

東元電機今年爆出父子經營權大戰，菱光科技董事長黃育仁（東元集團會長黃茂雄長子）被檢舉未經董事會決議，花費1億元委託元大證處理徵求東元電機委託書，但金額與一般徵求委託書之市場行情不合，黃育仁因而恐有違背職務、導致菱光科技遭受鉅額損害，涉犯證交法特別背信罪、且有民事賠償責任。

菱光科技監察人林久真18日下午委請律師陳誌泓赴台北地檢署，提告黃育仁違反證交法特別背信罪，元大證董事長陳修偉及總經理馬薏雯恐是共犯結構，一併提出告發。

東元5月25日將開股東會，東元會長黃茂雄、長子黃育仁將在股東會上對決。隨著委託書徵求結果陸續開出，券商通路指出，目前黃育仁陣營（小黃派）已有近3成股權，席次也上修至「坐二望三搶四」，黃育仁陣營力拚拿下4席，成為超過3分之1、可杯葛重大議案的「最大黨」。

萬國法律事務所律師陳誌泓指出，該所收到小股東檢舉函，該股東表示，黃育仁疑未經董事會決議，花費1億元委託元大證處理徵求東元電機委託書，與市場行情不符部；根據公司法214條規定，「繼續6個月以上，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面請求監察人為公司對董事長提起訴訟。」

菱光小股東另向金管會檢舉，指去年菱光和元大證簽約，負責處理股東會徵求事務，今年4月新增協議，以每張515元價格收取東元委託書，總計菱光、東友支付最少1億元給元大證打東元經營權之爭，不符合公司治理原則。

東元董事改選進入倒數階段，公司派、改革派日前大鬥法，改革派董事提名人、東元現任董事黃立聰等人到金管會證期局陳情，質疑公司派以防疫為由更換股東常會場地，憂心「大同亂局再現」。

公司派也不甘示弱，提出二大國際投票顧問機構ISS與Glass Lewis一致建議，贊成公司派所提11名董事及獨董候選人。雙方較勁意味濃厚。

圖右為菱光科技監察人林久真。記者張宏業／攝影
圖右為菱光科技監察人林久真。記者張宏業／攝影

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