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桃園榮總採購弊案 二審仍判李姓前主任3年8月

中央社 / 台北18日電

榮總桃園分院資訊室採購弊案，前主任、副技師被控收受賄賂及3C產品，二審的高等法院今天依貪污等罪仍判李姓前主任3年8月，前副技師2年及緩刑5年、須支付國庫40萬元。可上訴。

二審的台灣高等法院判決指出，榮總桃園分院民國101年間辦理「儲存設備（磁碟陣列）共同供應契約採購」等採購案。

廠商為順利得標及請款，詢問院內資訊室姜姓前副技師，想要何物作為回饋，並請姜男代為詢問李男態度。姜男、李男後來涉索取手機及筆記型電腦得逞。

判決指出，後續的其它採購案，姜男索求桌上型電腦、百貨公司禮券得逞，廠商也有送上現金。案經檢方起訴，一審判決，李男有期徒刑3年8月，褫奪公權4年，沒收犯罪所得；姜男有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，支付國庫新台幣40萬元。

全案經上訴，由二審審理，今天宣判。

二審合議庭指出，姜男與廠商等人就犯行坦承不諱，李男則否認收受筆記型電腦的賄賂，辯稱是筆電壞了，請姜男幫忙代買功能一般、約新台幣2萬元左右的筆電，不是收受賄賂等語。

合議庭認為，依其他被告證人供述證詞，足以認定李男有收賄，且選購筆電，涉及個人對款式、規格、功能的喜好及需求，請他人代購未必符合李男的個人喜好及需求，應不可能在未言明款式、規格、功能的情形下，請人代購。

且姜男不良於行，若代購筆電不符李男需求，後續仍須處理，實在難以相信李男會委託姜男代購，因此，李男說法，無法採信。

二審今天依貪污治罪條例等罪，判李男3年8月，褫奪公權4年；姜男2年，褫奪公權2年，緩刑5年，應向國庫支付40萬元。全案可上訴。

代購 貪污 榮總

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