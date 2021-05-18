掰遭家暴、殺了姊姊 婦詐40年前的國中老師115萬獲原諒

張姓婦人缺錢花用，將腦筋動到40年前教育她的屏東滿州國中陳姓女老師身上，以遭家暴、離婚訴訟要律師費、旅遊時遭導遊強迫購買商品等幌子訛騙，陳姓女老師前後匯款115萬元，因張婦遲遲不還款才恍悟上當。士林地方法院依詐欺取財罪判張婦10月徒刑，緩刑5年；檢方和張婦皆上訴，台灣高等法院駁回確定。

陳姓退休女老師1978年在屏東縣滿州國中執教時，張姓婦人就是她的學生。老師表示，2015年時昔日的學生、張姓婦人打電話給她，說是要辦同學會，並說自己沒有媽媽，很感念老師親切待她。

2017年12月起至2019年5月止，張姓婦人接連以丈夫毆打她、出國散心需要盤纏、旅遊時被導遊強迫購物、被趕出家門等理由向老師借款，老師宅心仁厚，前後借款16次，匯出115萬元。

當陳姓女老師發覺受騙時，她向士林地檢署提告詐欺，但檢方偵查後不起訴，連台灣高等檢察署也駁回再議。老師聲請交付審案，士林地院裁准。

士院審理時，張婦坦承犯行，也陸續歸還詐得款項、與老師和解，雖判她10月徒刑但宣告緩刑5年。但一審判決讓檢方和張婦都不滿，都提上訴。

張婦上訴稱「我沒有詐欺，我只是跟老師借款」；檢方則認為張婦欠款還沒全數歸還，應沒收103萬不法利益。

高等法院審理發現，張婦的兒子證稱父母關係正常、沒有要離婚，張婦也承認「沒有提離婚訴訟、也沒有找律師」，認定她沒資力還錢卻還虛構故事騙老師錢。

前年5月2日，陳姓老師最後一次出借5萬元，之後張婦避不回應，直到同年7月6日才扯謊說「對不起老師，因為我殺了姊姊，被關在精神病院，兩個月、7月23日就可以出院了」，高等法院認為張婦敷衍老師、拖延還款，不法意圖明顯。