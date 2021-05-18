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佯稱外婆過世向同性伴侶詐財 死的是「外舅婆」他被訴
台中市某傳播娛樂公司謝姓男公關，與客人林男成為同性伴侶，佯稱舅舅車禍要賠償、外婆過世要付喪葬費，涉嫌向林男詐財95萬元，經林男提起告訴，謝否認欺，檢察官查出死的不是外婆，而是謝的外舅婆，認定詐欺犯行，台中地檢署今天依欺罪將謝男起訴。
起訴書指出，謝男（24歲）是某傳播娛樂公司的公關，自去年4月起與林男成為同性伴侶關係，謝因缺錢花用，去年7月6日向林詐稱「我舅舅駕駛向友人借的車酒後闖紅燈，與賓士車發生車禍，須負責賠償朋友及賓士車損失」，尚缺55萬，並以LINE傳送車輛損壞照片，使林信以為真，先後共給付55萬。
謝男又於去年8月9日，對林男詐稱「我外婆過世，母親請我幫忙支付葬儀社墊付的喪葬費用，尚缺40萬元」，致林男信以真，交付40萬給謝。經林提起告訴。
謝坦承收受55萬、40萬，但辯稱「我舅舅確實駕駛朋友的車子撞到別人，舅舅要賠友人及賓士車主。我外婆確實過世」。檢察官經傳相關證人後，查出死的是謝男外舅婆，不是親外婆；且謝的舅舅所稱車禍經過、和解金額均與謝傳送的LINE訊息及照片不符。檢察官認認定謝男詐欺犯行，予以起訴。
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