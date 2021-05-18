東元經營權大戰延燒 菱光科技將對董事長黃育仁提告

東元電機今年爆出父子經營權大戰，菱光科技董事長黃育仁（黃茂雄之子）被內部檢舉，指對外徵求東元委託書的菱光未經董事會同意，砸上億元委託元大證，處理東元委託書，金額與徵求委託書的處理顯不相當，背離同業行情，菱光科技今天下午將委由律師前往台北地檢署，對黃育仁提出告訴。

據了解，菱光科技監察人林久真委請萬國法律事務所，今天下午2點半在北檢按鈴控告，主要是涉及爭奪東元經營權與董事會選舉，黃育仁與元大證券簽約，一份委託書定價喊到高價515元，遠高於市場行情。

菱光小股東向金管會檢舉，去年東友和菱光和元大證簽約，負責處理股東會徵求事務，今年4月新增協議，以每張515元價格收取東元委託書，總計菱光、東友支付最少1億元給元大證打東元經營權之爭，不符合公司治理原則。