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買口罩加送防疫酒精吸買家下訂 高雄詐騙男大發國難財
去年2月起新冠肺炎疫情在全球爆發，口罩一片難求，高雄市26歲陳姓男子卻動歪腦筋，在網路刊登口罩販售訊息，購買量大還能加送消毒酒精，因「俗擱大碗」吸引網友搶購，但許多人匯款後卻遲遲未收到口罩才知道受騙，檢警受理有63人受害，陳男至少獲利32萬餘元，大發國難財，高雄地檢署偵結，今依詐欺罪嫌將陳男起訴。
檢方調查，去年2月口罩一片難求，陳男認為有機可圖，先在臉書拍賣社團、奇摩拍賣網站等地方，張貼販售醫療口罩等訊息，留下LINE暱稱為「鳳梨」的ID及手機門號方便買家聯繫。
陳嫌販售的成人口罩每盒售價300元，為了吸引民眾下單，陳雖然無任何口罩庫存，卻推出買10盒送75%酒精的優惠，若是兒童口罩，每組價值1000元，購買一組同樣能獲贈消毒用酒精，且強調需要買方完成匯款才會收單，雖然有買方擔心受騙，陳嫌還強調三次「不是詐騙」。
因「俗擱大碗」加上不少民眾擔心口罩缺貨，下訂大筆訂單，但有被害人匯款後遲遲未收到口罩，私訊向陳嫌詢問，陳卻以「貨賣完了」、「被政府沒收」，因不少被害人存疑，陳卻自稱「因為出售口罩，遭彰化地檢署調查、羈押，未交保因此無法出貨」。
檢警獲報後展開調查，初估至少有63人受害，每筆訂單從千元至1萬多元不等，陳因此獲利至少32萬餘元，大發國難財；雖然陳男自稱準備100萬元用做退款使用，但調查期間，陳卻用帳戶遭凍結，拒絕退還買家款項。
檢方認為，陳男從調查至今，都拿不出與口罩廠商的契約或通訊對話提供調查，且買家匯款下訂後，若是正當廠商，照理會有完整訂購清單，然而陳嫌卻提不出相關資料，因此認定陳嫌無出貨意願，偵結後，依詐欺取財罪嫌，將他起訴。
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