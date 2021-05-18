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下令傭兵槍殺海盜 陸籍船長背4人命二審重判26年
高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的大陸籍船長汪峰裕，8年前在索馬利亞海域碰上海盜，汪下令船上外籍傭兵槍殺翻船落海的4名海盜，汪背負4條人命，被高雄地方法院依殺人罪合併重判26年徒刑，二審高等法院高雄分院今宣判，仍依殺人罪判處26年徒刑，全案可上訴。
汪峰裕是大陸浙江省人，受高雄某漁業公司聘僱後擔任大副及代理船長，2012年7月間，漁船停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，雇用2名外籍武裝保全攜帶槍械上船。
2012年9月29日，屏新101號在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海作業，附近還有另3艘漁船，後來有海盜搭乘武裝木殼船準備挾持，當時其中1艘不詳國籍的漁船撞翻木殼船，4名海盜落水高舉雙手求救，汪峰裕卻指示船上2名傭兵開槍，4名海盜中彈身亡。
後來槍殺海盜影片被船上人員拍下後，因手機遺落被拾獲者輾轉上傳YouTube，引發國際關注。國際刑警組織因影片上曾錄到高雄「春億217號」漁船經過，加上影片上有人說中文，台灣檢方追查後，2017年高雄地檢署對汪發布通緝；汪在前年8月22日靠泊高雄港運補，入境時被海巡署逮捕。
高雄地方法院一審時，汪雖然否認指示傭兵槍擊，但影像卻有拍到流利中文說道「開槍」、「開槍」，因船上僅汪和自稱是他叔叔的華人會說中文，汪又是船長，僅他有權下令開槍，經證人指認，確定廣播設備是汪的聲音，因此認定汪指示船上傭兵開槍事實明確。
一審合議庭認為，4人落海後在海面求生，已經喪失自救能力不可能攻擊漁船上的船員，汪卻下令傭兵擊斃待救援的4人，使他們身中數槍葬身海底，可見毫不尊重他人價值，汪最後因背負4條人命，合併處有期徒刑26年，他不服上訴，今高雄高分院二審宣判，駁回汪峰裕上訴，維持一審判決。
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