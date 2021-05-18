快訊

獨家專訪確診者母親：兒子發燒氣喘無人理 2天仍無法送醫

供電一早就黃燈！今若再停電 苦主恐為E、F組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下令傭兵槍殺海盜 陸籍船長背4人命二審重判26年

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的大陸籍船長汪峰裕，8年前在索馬利亞海域碰上海盜，汪下令船上外籍傭兵槍殺翻船落海的4名海盜，汪背負4條人命，被高雄地方法院依殺人罪合併重判26年徒刑，二審高等法院高雄分院今宣判，仍依殺人罪判處26年徒刑，全案可上訴。

汪峰裕是大陸浙江省人，受高雄某漁業公司聘僱後擔任大副及代理船長，2012年7月間，漁船停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，雇用2名外籍武裝保全攜帶槍械上船。

2012年9月29日，屏新101號在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海作業，附近還有另3艘漁船，後來有海盜搭乘武裝木殼船準備挾持，當時其中1艘不詳國籍的漁船撞翻木殼船，4名海盜落水高舉雙手求救，汪峰裕卻指示船上2名傭兵開槍，4名海盜中彈身亡。

後來槍殺海盜影片被船上人員拍下後，因手機遺落被拾獲者輾轉上傳YouTube，引發國際關注。國際刑警組織因影片上曾錄到高雄「春億217號」漁船經過，加上影片上有人說中文，台灣檢方追查後，2017年高雄地檢署對汪發布通緝；汪在前年8月22日靠泊高雄港運補，入境時被海巡署逮捕。

高雄地方法院一審時，汪雖然否認指示傭兵槍擊，但影像卻有拍到流利中文說道「開槍」、「開槍」，因船上僅汪和自稱是他叔叔的華人會說中文，汪又是船長，僅他有權下令開槍，經證人指認，確定廣播設備是汪的聲音，因此認定汪指示船上傭兵開槍事實明確。

一審合議庭認為，4人落海後在海面求生，已經喪失自救能力不可能攻擊漁船上的船員，汪卻下令傭兵擊斃待救援的4人，使他們身中數槍葬身海底，可見毫不尊重他人價值，汪最後因背負4條人命，合併處有期徒刑26年，他不服上訴，今高雄高分院二審宣判，駁回汪峰裕上訴，維持一審判決。

汪峰裕下令槍殺海盜的影片，最後經人輾轉上傳至YouTube，全案才曝光。圖／擷取自YouTube
汪峰裕下令槍殺海盜的影片，最後經人輾轉上傳至YouTube，全案才曝光。圖／擷取自YouTube

殺人 索馬利亞

延伸閱讀

影／高雄仁惠醫院採檢94人 一名女護理師陽性反應

高雄男積欠80萬元賭債 還對債主住家開槍

義享天地試營運 帶動北高雄商機

屏東前長治鄉長許玉秀涉貪污 二審仍判刑8年

相關新聞

搞外遇吵著要離婚 她見丈夫心臟病猝死還冷血洗菜

魯姓婦人婚後搞外遇，和丈夫多次爭吵鬧離婚，她3年前到丈夫的早餐店拉下鐵門要求離婚遭拒，事後見丈夫心臟病發倒地，仍見死不救...

警臨檢成防疫破口？她披疫情衝績效「作秀」

在防疫面對空前挑戰的時候，我們的警界高官也沒有閒著，不過他們煩惱的似乎不是外勤單位裡的基層同仁是否有染疫的風險，而是如何在紛紛擾擾的社群網站與媒體中刷一波存在感，或是擔心民眾不出門、基層「過度重視防疫」、犯罪減少而影響分局的績效。

女會計離職嗆老闆還副本給同事 大亨惱羞討賠連敗

王姓寵物用品公司董事長承諾林姓女會計調薪卻失信，還在會議上對她說「妳兩個女兒都長得比你漂亮」，林婦提離職，在離職信中寫下...

佯稱外婆過世向同性伴侶詐財 死的是「外舅婆」他被訴

台中市某傳播娛樂公司謝姓男公關，與客人林男成為同性伴侶，佯稱舅舅車禍要賠償、外婆過世要付喪葬費，涉嫌向林男詐財95萬元，...

東元經營權大戰延燒 菱光科技將對董事長黃育仁提告

東元電機今年爆出父子經營權大戰，菱光科技董事長黃育仁（黃茂雄之子）被內部檢舉，指對外徵求東元委託書的菱光未經董事會同意，...

買口罩加送防疫酒精吸買家下訂　高雄詐騙男大發國難財

去年2月起新冠肺炎疫情在全球爆發，口罩一片難求，高雄市26歲陳姓男子卻動歪腦筋，在網路刊登口罩販售訊息，購買量大還能加送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。