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在萬華區搭公車不戴口罩還辱4警　判捐勵馨基金會3萬元

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

黃姓男子疫情期間搭公車不戴口罩，與公車司機起爭執，4名員警到場處理，黃辱罵員警「白癡」；台北地方法院審理，依侮辱公務員罪判黃拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，命黃向勵馨基金會支付3萬元。可上訴。

台北市黃姓男子2020年12月6日上午，在萬華區西園路、桂林路口因搭乘公車未戴口罩，與公車司機發生糾紛，司機報案，萬華分局青年路派出所盧姓、黃姓、蕭姓、許姓員警據報到場處理。

檢察官指控，黃不願配合員警執法程序，明知盧姓4名制服員警正執行公務中，卻當場以「白癡」等語辱罵員警，黃後來被帶往龍山派出所後，又在派出所內罵警察三字國罵，侮辱、貶低4名員警，犯侮辱公務員公署罪。

台北地院開庭時，黃認罪，法官審酌認為，黃未曾因故意犯罪受有期徒刑宣告，因一時失慮觸法，於準備程序中，已表示願意向勵馨社會福利事業基金會支付公益捐，經此教訓應無再犯之虞，判刑並宣告緩刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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