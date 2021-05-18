在萬華區搭公車不戴口罩還辱4警　判捐勵馨基金會3萬元

黃姓男子疫情期間搭公車不戴口罩，與公車司機起爭執，4名員警到場處理，黃辱罵員警「白癡」；台北地方法院審理，依侮辱公務員罪判黃拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，命黃向勵馨基金會支付3萬元。可上訴。

台北市黃姓男子2020年12月6日上午，在萬華區西園路、桂林路口因搭乘公車未戴口罩，與公車司機發生糾紛，司機報案，萬華分局青年路派出所盧姓、黃姓、蕭姓、許姓員警據報到場處理。

檢察官指控，黃不願配合員警執法程序，明知盧姓4名制服員警正執行公務中，卻當場以「白癡」等語辱罵員警，黃後來被帶往龍山派出所後，又在派出所內罵警察三字國罵，侮辱、貶低4名員警，犯侮辱公務員公署罪。