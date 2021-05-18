聽新聞
test
0:00 / 0:00
在萬華區搭公車不戴口罩還辱4警 判捐勵馨基金會3萬元
黃姓男子疫情期間搭公車不戴口罩，與公車司機起爭執，4名員警到場處理，黃辱罵員警「白癡」；台北地方法院審理，依侮辱公務員罪判黃拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，命黃向勵馨基金會支付3萬元。可上訴。
台北市黃姓男子2020年12月6日上午，在萬華區西園路、桂林路口因搭乘公車未戴口罩，與公車司機發生糾紛，司機報案，萬華分局青年路派出所盧姓、黃姓、蕭姓、許姓員警據報到場處理。
檢察官指控，黃不願配合員警執法程序，明知盧姓4名制服員警正執行公務中，卻當場以「白癡」等語辱罵員警，黃後來被帶往龍山派出所後，又在派出所內罵警察三字國罵，侮辱、貶低4名員警，犯侮辱公務員公署罪。
台北地院開庭時，黃認罪，法官審酌認為，黃未曾因故意犯罪受有期徒刑宣告，因一時失慮觸法，於準備程序中，已表示願意向勵馨社會福利事業基金會支付公益捐，經此教訓應無再犯之虞，判刑並宣告緩刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言