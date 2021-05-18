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樂生園區懸空陸橋未經環評 民團告環保署因疫情延緩

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由聲請假處分，台北高等行政法院裁准，要求在本案訴訟確定前，暫時停工。民團另提起撤銷訴訟，法院原訂今上午開庭，因疫情原因延至6月22日。

樂生療養院被台北捷運規劃為新莊機廠預定地，10多年前展開自救抗爭活動避免療養院被全拆的命運，在機廠完工通車後，目前已進入院區重建工程階段。自救會認為，入口意象設計案採電梯與迴轉坡道工程，完全放棄大平台緩坡道路，院民進出極不方便。

自救團體和自救院民要求展現入口意象大平台概念，恢復緩坡，呈現樂生舊日景觀。國際愛地芽協會台灣分會、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會等團體提行政訴訟，主張「第二人行陸橋」及「入口景觀意象」有未經環評違法開發。

民團及樂生院民針對環保署提告。法官去年12月1日開庭，欲釐清開發單位是誰？行為是什麼？有無文化資產保存法適用問題？院民李添培、夏藍彩雲、茆萬枝親自出庭，向法官表明新型設計不方便，盼能回復入口處原本景觀意象。

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由聲請假處分，台北高等行政法院原訂今上午開庭，因疫情原因延至6月22日。圖／本報資料照。
樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由聲請假處分，台北高等行政法院原訂今上午開庭，因疫情原因延至6月22日。圖／本報資料照。

自救會 環評 樂生療養院 文化資產

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