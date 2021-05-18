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中華愛國同心會涉賄選拉票　會長周慶峻判刑3年6月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

中華愛國同心會成員張秀葉2018年「九合一」大選期間，被控與會長周慶峻舉辦餐會涉賄，台北地方法院審理，今天依違反選罷法判張女有期徒刑3年5月，褫奪公權3年，周慶峻判刑3年6月，褫奪公權3年。

同案周慶峻的妻子林明美判有期徒刑3年3月，褫奪公權2年，另判競選辦公室主任陳鈴湘有期徒刑3年2月，褫奪公權2年。

張秀葉、周慶峻另被控違反政治獻金法、銀行法，合議庭今天也分別判刑。全案可上訴。

檢方指控，周慶峻2018年10月1日在中共國慶日當天，於台北市中山區「一郎」日本料理餐廳舉辦選舉餐會，名義上慶祝中國69周年國慶，實則為台北市議員候選人張秀葉拉票。

檢方查出，餐會當天席開56桌，每桌價格為7800元，由於與會人有選區選民，張秀葉等涉犯違反選罷法罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

選罷法 政治獻金 愛國同心會

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