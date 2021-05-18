中華愛國同心會涉賄選拉票　會長周慶峻判刑3年6月

在防疫面對空前挑戰的時候，我們的警界高官也沒有閒著，不過他們煩惱的似乎不是外勤單位裡的基層同仁是否有染疫的風險，而是如何在紛紛擾擾的社群網站與媒體中刷一波存在感，或是擔心民眾不出門、基層「過度重視防疫」、犯罪減少而影響分局的績效。

2021-05-18 09:41