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北市府公務員索賄後亡 代驗KTV昇降設備業者遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，與協會向星聚點以護航通過安檢為由索賄。事後曾因故死亡，台北地檢署今給予不起訴處分，另依貪汙利用職務詐取財物罪起訴台灣昇降設備檢查促進安全協會秘書長簡政健等5人。

去年4月26日，北市錢櫃林森店發生大火，不幸釀6死，北市府下令嚴查電梯安全。5月間，曾男發現KTV星聚點復興店5部菜梯無使用許可證，輾轉向業者浮報申請竣工檢查費用。

簡利用配合曾假竣工檢查從中賺取差價的機會，通知星聚點左姓工程總監使用許可證已完成。曾男與簡政健知道原本每部菜梯費用1200元，卻向業者收3200元，每部菜梯溢價2000元，等同於5部菜梯共收取1萬元「回扣」放入私人口袋。

檢方另查出，台灣停車設備暨昇降設備安全協會秘書長兼檢查員林豐生、林妻郭秀汝、協會檢查員范永壽、馮慶生利用施作台北市政府昇降設備委外抽驗事務的機會詐領抽檢費用各6萬4250元、1萬5750元、10萬8千元、12萬8千元。

檢方今依貪汙利用職務詐取財物罪起訴簡政健、林豐生、郭秀汝、范永壽、馮慶生等5人，考量5人無前科並坦承犯行，且簡所圖得財物在5萬元以下，且僅收原應收取的竣工檢查費用，溢取的1萬元則交給曾男。

檢方認為，林、郭女、范、馮每次所得的財物都在5萬元以下，且本間犯罪尚涉昇降設備檢查制度規範面與實際可行面的落差，存有檢查員難僅以個人力量控制的因素，建請法院對5人均判處2年以下之刑，並附條件為緩刑之宣告，以勵自新。

此外，中華民國昇降設備暨機械停車設備協會鍾姓秘書長行賄曾共8萬9千元、某科技工程公司鍾姓業務副總經理行賄曾2萬元，此部分考量眾人在偵查中自白，審酌鍾等人犯後坦承犯行且無前科，給予緩起訴處分，各須支付公庫5萬元至12萬元。

台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，與協會向星聚點以護航通過安檢為由索賄。事後曾因故死亡，台北地檢署今給予不起訴處分，另依貪汙罪起訴台灣昇降設備檢查促進安全協會秘書長簡政健等5人。圖／本報資料照。
台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，與協會向星聚點以護航通過安檢為由索賄。事後曾因故死亡，台北地檢署今給予不起訴處分，另依貪汙罪起訴台灣昇降設備檢查促進安全協會秘書長簡政健等5人。圖／本報資料照。

北市 貪汙 錢櫃 電梯

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