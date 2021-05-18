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參加生日趴一怒之下拳打酒醉咆哮男致死 他被判3年6月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

許姓男子被控去年7月間參加友人生日宴會，協助阻止任姓男子酒後失控行為，任徒手毆打許後腦勺，許一氣之下涉嫌對任揮下巴1拳，造成任倒地頭部撞到水泥地，任腦部出血重傷不治。台南地院法官考量許和任家屬達成和解，依傷害致死罪，判處徒刑3年6月，全案可上訴。

判決說，許於去年7月5日晚上7點40分許，前往台南市吳姓女友人住處，與任等數人在停車棚內一同飲酒為吳女慶生。當天晚上10點多，任因不勝酒力，情緒及言語失控，酒醉在場咆哮。

許欲將任推離慶生會現場，兩人發生拉扯推擠，任因酒後步履不穩而遭許推倒在地，之後任即拾起身旁盆栽內植物丟擲向許，但未擊中，任反而因花盆所絆再次跌倒。許見狀將任拉起後，再彎身撿拾自己掉落地上手錶，任見狀又趁機徒手毆打許頭部1下。

許起身後轉頭以右手握拳毆打任左下巴1下，導致任以站姿直接往後倒地，頭部碰撞水泥地而倒地不起。經其他在場者電話聯絡救護車將任送醫救治，並報警處理後，發現任義順受有頭部外傷併顱骨骨折、蜘蛛膜下腔出血及硬腦膜下出血、嚴重腦水腫，並於同年月10日上午10點多，因腦血腫等傷重不治死亡。案經警方法辦起訴。

法官審酌，許與被害人間本不相識，許為阻止任醉態而與發生肢體拉扯，引起任不滿而徒手攻擊許，許未能保持理性而毆打任一拳，造成任死亡，許犯後對於客觀事實均未加以爭執，積極籌措資金與被害人家屬達成和解，兼衡許無前科，量處其刑。

許姓男子被控參加友人生日宴會，協助阻止任姓男子酒後失控行為，許對任揮下巴1拳，造成任倒地頭部撞到水泥地，腦部出血重傷不治，台南地院法官依傷害致死罪，判處徒刑3年6月。本報資料照片
許姓男子被控參加友人生日宴會，協助阻止任姓男子酒後失控行為，許對任揮下巴1拳，造成任倒地頭部撞到水泥地，腦部出血重傷不治，台南地院法官依傷害致死罪，判處徒刑3年6月。本報資料照片

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