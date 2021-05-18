5個小時打了29通報案電話 男子被裁罰1千

邱姓男子被控於今年3月2日，從中午12點到傍晚5點多，無故撥打警察機關報案專線，經警方勸阻不聽，依違反社會秩序維護法，移送台南地院柳營簡易庭，法官審理後裁罰1千元，案可抗告。

邱姓男子於3月2日下午12點14分至下午5點35分止，無故持續行動電話撥打警察機關報案專線共計29次，經勸阻不聽，被警方依違反社維法移送法院裁罰。

無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，社會秩序維護法第85條第4款規定。法官認為邱所為，違反社會秩序維護法第85條第4款無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽規定行為。