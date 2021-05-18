女會計離職嗆老闆還副本給同事 大亨惱羞討賠連敗

王姓寵物用品公司董事長承諾林姓女會計調薪卻失信，還在會議上對她說「妳兩個女兒都長得比你漂亮」，林婦提離職，在離職信中寫下「外貌是我父母給的，至少也是各就各位，沒有缺東缺西的，我已經很感恩了，請問董事長您有啥資格批評別人的外貌？」並傳給公司和大陸關聯企業員工。王提告索賠100萬元，但一、二審皆敗訴。

台灣高等法院指出，王姓董事長確實以「狗日的」、「狗子畢竟改不了吃屎」、「八婆」等不雅用語公開指責員工，林婦離職信期許他善待員工，是合理的意見表達。王姓董事長所經營的寵物用品公司生產獸醫護理用具、寵物生活用品，早年即在中國大陸設廠，事業版圖遼闊。

王指林姓女會計去年1月15日提出的離職電子郵件寫下「董事長毫無誠實信用」、「董事長曾當眾嫌本人其貌不揚（這詞還說的保守了）」、「請問董事長您有啥資格批評別人的外貌？」還說「衷心希望別再傷害為您分憂解勞的老員工」，因林女同時傳送給他的企業員工，這會讓人以為他是個批評他人外貌、毫無信譽、未尊重員工尊嚴的雇主。

王自認名譽受損，除向林女索討100萬精神慰撫金外，還要求她登報道歉。

林姓婦人表示，當初面試時，財務總監告知任職滿3個月調薪為4萬3千元、滿半年調薪為4萬5千元，但她任職超過半年，薪資卻沒有調整，還遭董事長評論她外貌。林婦並指董事長常用難聽的話、高壓方式管理員工，她才再寄第二封信提醒他善待員工。士林地方法院認為林婦是申論個人意見，沒有侵害王的名譽權，判王敗訴。

王姓董事長上訴台灣高等法院，高院認為林姓婦任在面試時確實被告知試用期滿通過考核即可調薪，但卻遲遲沒等到考核和調薪，她的離職信提到「董事長毫無誠實信用」是對調薪過程的合理意見表達，沒有侵害王的名譽權。

此外，公司會議錄音的確錄到王姓董事長當眾評論林婦的外貌，林婦回應「請問董事長您有啥資格批評別人的外貌？再說，我先生沒有嫌棄我，我們感情可好的很。」高院也認為這不是虛構事實。

高院審理也發現，王姓董事長從2019年8月至12月間，在公司的微信群組中陸續傳送「這是誰幹的沒屁眼的事呢……狗日的」、「由於你們爹娘都由過去人民公社吃大鍋飯出來並且訓練你們每一位都有無賴思想」、「狗子畢竟改不了吃屎天性」、「近期尋找到女工都是大媽級的老油條」、「滬廠八婆蔡○目前情緒如何」給公司和大陸關聯企業員工，用字遣詞不雅，林女要王善待員工並非無理。