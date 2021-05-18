防堵疫情 法務部雙北機關可採居家辦公

法務部今晚表示，為有效遏止三級警戒的雙北地區疫情蔓延，所屬機關經首長同意後，可啟動居家辦公，以遏阻疫情蔓延。

法務部發布新聞稿指出，有鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例增加，已於今天開始實施人員彈性上班、異地辦公等人潮分流措施，並將各項會議延期或改採視訊會議、改用書面審查等方式，避免群聚及跨區人員流動。

此外，法務部早於民國109年3月23日訂定「法務部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情分區（異地）辦公相關人事措施實施要領」，其中對於居家辦公的啟動時機、實施原則、出勤管理等事項均有完整規範，因此再次重申該實施要領，供所屬機關遵循。

有鑑於目前雙北地區防疫警戒為第三級，為有效遏止在警戒區域內的疫情蔓延，即日起至5月28日止，補充修正說明二點如下：

一、法務部及所屬各機關所在或人員居住於第三級警戒區域者：除業務性質涉及人犯監禁及管理、案件急迫需要、維生或醫療必須、公共秩序維持、民眾需求之必要性服務、正常公務運作等所需仍應維持正常上班者外，得由各該（任職）機關首長視機關業務特性、人力調配及有無具感染風險（例如曾與受居家隔離者、受居家檢疫者或疑似病例等接觸）等情形，決定是否啟動居家辦公機制，以兼顧防疫及維護民眾權益。

二、法務部及所屬各機關位於第三級警戒區域外者：除具感染風險得由機關首長決定是否啟動居家辦公者外，仍依「法務部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情分區（異地）辦公相關人事措施實施要領」有關居家辦公之相關規定辦理。

至於外界建議採行其他科技化的措施，以減少檢察人員接觸染疫風險等意見，與法務部已在持續規劃的檢察科技化方向一致，將納入一併研議。