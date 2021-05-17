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疫情燒不停 法務部宣布今起異地辦公

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

因應疫情嚴峻，法務部晚間表示，已於今天開始實施本部、所屬各機關行政同仁彈性上班、異地辦公等人潮分流措施，並將各項會議延期或改採視訊會議、改用書面審查等方式，避免群聚及跨區人員流動。

法務部說，早於疫情發生之初即2020年3月23日曾訂定「法務部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情分區（異地）辦公相關人事措施實施要領」，對於居家辦公之啟動時機、實施原則、出勤管理等事項均有完整規範。

法務部說，在第三級警戒區域內，除業務涉及人犯監禁及管理、案件急迫需要、維生或醫療必須、公共秩序維持、民眾需求之必要性服務、正常公務運作等所需仍應維持正常上班者外，得由首長視機關業務特性、人力調配及有無具感染風險決定是否啟動居家辦公機制。

另，在第三級警戒區域外者，除具感染風險得由機關首長決定是否啟動居家辦公外，仍依「法務部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情分區（異地）辦公相關人事措施實施要領」相關規定辦理。

法務部還說，外界有人建議採行科技化之措施，以減少檢察同仁接觸染疫風險等，法務部已持續規劃中。

法務部 疫情 三級警戒

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