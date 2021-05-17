台開經理得知淨值增44億 涉用小舅子帳戶內線交易賺29萬

台灣土地開發公司營建部林姓經理，在2015年間得知公司淨值增加44億9888萬之重大利多消息，涉嫌拿小舅子帳戶買賣股票，約1個多月，賺取29萬元不法獲利。士林地檢署偵結，依違反證券交易法起訴。

林男在2014、2015年間擔任經理，因接觸財務報告或參加董事會會議等，2015年1月19日，知悉台開公司重新衡量不動產價值，淨值增加44億餘元的利多消息，認為有利可圖，涉嫌用小舅子帳戶買賣股票。

起訴指出，林男在同年1月21日至26日間，透過小舅子帳戶，以現金或融資網路交易，每股11.5至11.45不等價格購入台開股票10萬2千股；同年3月2日用相同手法，每股11.55至11.75不等價格購入台開股票1萬6千股。

檢方認定，林男為了預防日後被查獲，在消息公布前，1月29至2月24日，以每股11.45至11.5元賣出2萬8千股；消息公布後3月3日至3月13日，以每股12.65至17.4元不等價格賣出全部剩餘的9萬股，共計獲取不法獲利29萬2503元。

金管會2014年間開放國內企業，可採此公允價值模式的會計準則，衡量不動產價值，台開公司因此重新估算不動產資產，淨值增加44億餘元，並製造財務報表，經會計師查核、董監事決議通過，此消息將影響公司股價，及投資人決定。