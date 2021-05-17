避疫情 雙北律師被要求「毋庸到庭」 司法院：應改正

台北市、新北市為新冠肺炎疫情第三級警戒區域，中央流行疫情指揮中心指雙北今天本土案例達306例。雖然司法院日前已要求除急迫性、時效性、必要性的案件外，三級警戒區域暫緩開庭，但有律師陳情部分法院「正常開庭，但請雙北律師毋庸到庭」，引發爭議。司法院今重申若當事人或律師住居雙北，應彈性調整庭期。

據了解，引發爭議的是中南部的法院。

目前包括最高法院、最高行政法院、懲戒法院、法官學院、台灣高等法院、台北高等行政法院、智慧財產法院、台地方法院、士林地方法院、新北地方法院、基隆地方法院，以及司法院人員，經機關首長核准可居家辦公。

司法院日前表示，雙北地區法院至28日止原則上應暫緩開庭，但其他法院若所定庭期有當事人或其他訴訟關係人（如律師）的住、居所或事務所位於雙北，原則上也應彈性調整庭期，除非有時效性、緊急性、必要性的狀況才例外。

司法院今再次重申，為避免疫情擴散，「例外開庭」應從嚴解釋，並已請各法院查詢未來二週的開庭情形有無依這個原則調整，以維護當事人和律師合法權益，例如當事人的律師依賴權、多數辯護制度目的等。

舉例來說，若有南部法院審理一起有十多名被告的詐騙集團案，若其中有一名被告或律師住、居地在雙北，庭期就應先暫停。