新冠肺炎疫情升溫 劍青檢改：籲請立即分流辦公

因應新冠肺炎疫情升溫，為維持檢察體系效能，基層檢察官團體「劍青檢改」今發聲明，建請法務部立即採行分流辦公及視訊辦案等科技作為，並研議添購資安設備器材。

劍青檢改指出，第一、近日疫情益趨嚴峻，然社會治安及司法工作亟待正常運行，但全國地檢署承接司法警察龐大移送及人民申告案件，需與跨轄區當事人及司法人員互動，為染疫風險高族群。

考量檢察官人數、量能及個案低替代性，為避免有人確診癱瘓整個地檢署運作，建請法務部及高檢署應立即採行分流上班、部分居家辦公，輔以視訊、電子卷證及公文簽章等科技作為，如需添購資安設備器材亦請及早研議，俾因應未來及跟上科技時代腳步。

第二、為顧及案件當事人權益及犯罪偵查，法務部立即可採取具體作法，包括比照司法院及各級地方法院作法，配發足量公用筆記型電腦或視訊設備軟硬體予各股檢察官，必要時亦配發予書記官。

開放公用筆記型電腦透過晶片鎖或自然人憑證認證方式連接單一窗口及地檢署內網，可在兼顧資安下，使檢察官及書記官可在地檢署辦公室外，開立進行單、查詢資料、製作書類、送閱書類、收受公務信箱等辦公措施。

採取分流上班模式，嚴格執行分組到署進行必要的開庭、內外勤等工作，以避免一人確診全署癱瘓風險。

第三、為因應對疫情之長期抗戰，法務部應召集科技辦案研發小組，建議研發項目包括，減少開庭及開會群聚時間，全面檢討遠端開庭方式、增設地檢署遠端視訊設備、研發語音筆錄系統、筆錄及公文全面電子化等具體措施，以減少疫情對檢察機關與司法人員衝擊。