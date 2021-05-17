王炳忠等5人共諜案判無罪 北檢提起上訴

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠的父親王進步，被控與陸生周泓旭共五人涉「共諜案」，觸犯國安法發展組織罪，台北地方法院判5人全部無罪。台北地檢署表示，檢察官對於原審判決全部提起上訴。

北檢指出，原審判決「違誤」部分：周泓旭已著手發展組織：發展組織，包含逐步、緩慢、隱密、迂迴發展滲透行為，謹慎隱密，避免大張旗鼓。原審判決認為「在日常生活、正當社交場合中結識潛在可能成為受招募對象」行為，未達發展組織「著手」階段，實屬謬誤。

周泓旭的檔案，已經記載「嚴格堅持公開掩護秘密」、「對外以島內統派團體名義開展工作」、「達到對軍方思想滲透、從中物色可資發展之重點」等內容。

若依原審判決見解，今後大陸乃至於敵對勢力均可流竄國內布線布建，用各類方式建立軍人名單及情報資訊庫，只要未開口徵詢對方「要不要加入共諜組織」，均未達著手程度。

原審判決對國家安全的保護，連竊盜罪都不如。原審判決強求發展組織者必須是「一條龍」模式，單獨完成所有接觸、招募及吸收等行為，始判定為著手犯罪，擅自增加構成要件以外限制。

周、王自國台辦、上海市對外聯絡辦公室收取款項，以此金援發展組織：卷內王請示王爺文件，已載明「也能用來作為弟子有一定營利收入或金錢流動的正當理由」、「是否可作為上海趙超方面資助學會運作的金流管道」，成立公司只是要作金流管道。

王炳忠於2016年7月14日，王進步透過LINE表示「反正我們已露頭角了現在是韜光隱晦」，王炳忠回答「多檯面下組織人、錢」等語；於2016年7月31日，被告王炳忠立即向被告王進步表示「崔公書到位了」。

王炳忠撰寫建議書由趙超上呈，王炳忠又向趙超請款，且國台辦政黨局局長王育文與王炳忠「密會」討論發展方向，足認雙方對價關係。原審判決認大陸地區黨政機關提供予王炳忠金援過少，不足以認定王等接受金援發展組織，論理有所錯誤。

發展組織不以達到綿密堅實程度才違反國家安全法：周泓旭等人是將蒐集資料與成果「灌水」乃至於夾雜「半欺騙」的資料向其上級機關回報成果，並非判斷是否構成犯罪所應考量事項。

周於2017年3月間，因另案涉犯違反國安法發展組織未遂罪遭羈押，故未能續行擴展組織。若僅處罰造成國家安全「明顯而立即」危險行為，豈非要求偵查機關對發展中共諜組織視而不見，須俟該組織壯大到對國安造成「明顯而立即」危險，始能介入偵查。

法院認定事實應綜合卷內事證進行判斷，不應將各別證據割裂評價：發展不法組織者，鮮少標示自己係不法組織，亦鮮有在每一項文件中都鉅細靡遺記載發展不法組織行為。