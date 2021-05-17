疫情擴大 調查局籃球場異地辦公惹基層怨

疫情風暴延燒，今天再增333例本土確診，情治龍頭調查局因業務性質特殊，決定採異地辦公方式防疫，今天上午包括局本部、展抱山莊訓練所、青溪園區、台北市調查處都忙著「搬家」，其中局本多個單位及展抱幹訓所共有69人，被移往展抱籃球場辦公，引發不少基層調查官怨聲載道，有人質疑，自己從原本4人的辨公室變成69人，難道不怕增加群聚風險？

調查官指出，異地上班的原意是要降低群聚風險，避免有人感染癱瘓整個單位，但把69人關在一起上班，似乎沒有降低群聚風險；也有人說，「進展抱籃球場上班的規劃真的太不智，請規劃單位立即改善，否則一旦確診，69人之後續風險影響之大，長官下台砍頭也不夠賠。」

位於基隆路的台北市調查處分有第一、二辦公室，今天一早所有外站調查官都忙著「搬家」，由於二辦人數較少，一辦的人調過去後，造成二辦人數更多，整個台北處早上只能用兵荒馬亂來形容；另外，調查局安和招待所今天也啟動，有局本部人員下午將進駐辦公。