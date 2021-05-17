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她洗澡遭色鄰居偷拍他下場出爐！失業判刑還要再賠20萬
任職餐飲業的陳姓男子和陳姓女子分租高雄市某棟4樓房屋，但陳男見鄰居外型亮眼，竟趁著陳女洗澡時，拿著手機偷拍2次，陳男不僅被判拘役60天，還因此搬家失業；陳女後來搬家多次仍未走出陰影，向陳男求償30萬元，雖然他向法官求情，但法官認為陳女因此事蒙受重大精神損失，因此判他需賠償陳女20萬元。
判決指出，陳男、陳女兩人分租高雄市苓雅區一棟透天房屋，去年3月26日及4月21日時，陳女在屋內共用浴室洗澡，陳男尾隨陳女後方，拿著手機從浴室上方窗戶間隙伸進去偷拍。
後來陳女抬頭時發現陳男持IPHONE手機側錄她裸體洗澡畫面，當場喝斥陳男住手並報警處理，隔天陳男馬上搬離該間透天住處，警方在陳男手機查到兩次偷拍紀錄，案經高雄地方法院審理，合併處拘役60天，可易科罰金6萬元。
陳男事後雖然搬家，但陳女卻身心受創，併發失眠、憂鬱等後遺症，陳女提出刑事附帶民事向陳男求償30萬元精神慰撫金，但陳男喊冤，稱偷拍部分已經易科罰金服刑完畢，他還因此失業，向法官求情酌減賠償金。
法官認為，陳男將偷拍畫面自動備份至雲端相簿，恐讓陳女隱私隨時公布於眾，陳女因此陷入不安，多次搬遷租處，有失眠、憂鬱等困擾，可見受到精神痛苦並不輕，考量陳男現在無業，大學畢業，有存款及機車1部，因此認賠償金以20萬元較為適當。
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