年輕警察押解通緝犯 地檢署前路口撞死婦人 法院判緩刑

台北市21歲陳姓員警，去年1月開車與同事戒護通緝犯至地檢署，在士林區士東路200巷口貿然左轉，撞上行人穿越道上的呂姓女子和7歲兒子，呂女送醫急救，數天後因顱內出血不治身亡。士林地方法院考量陳員犯後態度及家屬已獲得國賠願意原諒，依過失致死罪判處6月徒刑，緩刑2年。

判決指出，去年1月19日中午12時許，陳駕駛公務車，戒護通緝犯前往士檢，就當快抵達目的地，在德行東路貿然左轉士東路200巷交叉路口，撞擊走在行人穿越道的呂女和呂女7歲兒子，致呂女顱內出血死亡、男童左側骨盆擦傷。

據悉，當日呂女一手牽著兒子、一手撐雨傘，走在士東路200巷的行人穿越道上，突然遭受公務車撞擊，母子倆當場跌坐倒地，經送醫後呂女住進加護病房數天，在23日小年夜因顱內出血不治。

陳員供稱，因為行車過失導致呂女死亡、男童受傷。陳員去年剛從警專畢業，分發至北市南港警分局偵查隊服務，在押解人犯上遇到此事，非常自責難過，也有意願賠償與家屬和解。南港分局當時也指出，自從事發後持續關心被害人家屬，除慰問致歉，也前往公祭，盼能達成和解。