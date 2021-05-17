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金馬與雙北往來頻繁 金門高分檢：防疫抗疫保衛戰

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新冠肺炎疫情擴大，而金門、馬祖與雙北市交流頻繁，福建高等檢察署金門分署檢察長洪培根表示，金、馬離島同仁都堅守崗位，嚴格遵守中央流行疫情指揮中心所訂防疫規範，也配合當地政府機關防疫措施，要打好防疫與抗疫保衛戰。

金門、連江地檢已啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，主動與調查、警政、衛政、消費者保護等機關連繫，查緝是否有囤積防疫物資、哄抬價格、散播疫情假訊息和違反防疫規定等刑事案件。

此外，配合升級防疫警示，案件開庭與執行將由檢察官依具體個案斟酌，非有必要者，可暫緩傳喚案件、到案執行。就算要開庭，也必須全程配戴口罩、維持社交距離。

金門高分檢表示，拘捕或通緝到案的人犯或被告解送，訊問方式依實際狀況採取遠距視訊、就地訊問或至地檢署隔離訊問方式辦理；另吩囑各檢署和法醫研究所備齊相驗所需物資及防護設備，相驗案件依「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗通報及處理流程」辦理。

洪培根表示，打好防疫與抗疫保衛戰，才能確保民眾權益、提供民眾安全與安心的法治環境。

台灣高等檢察署今也表示，所屬20個地檢署，都暫緩開庭、到案執行。

福建高等檢察署金門分署檢察長洪培根表示，嚴格遵守中央流行疫情指揮中心所訂防疫規範，也配合當地政府機關防疫措施，要打好防疫與抗疫保衛戰。記者王宏舜／攝影
福建高等檢察署金門分署檢察長洪培根表示，嚴格遵守中央流行疫情指揮中心所訂防疫規範，也配合當地政府機關防疫措施，要打好防疫與抗疫保衛戰。記者王宏舜／攝影

疫情 金門 新冠肺炎

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