「疫」起發財？彰化KTV明貼停業公告 暗地經營賭場

新冠疫情緊繃，彰化縣提升到準三級警戒，宣布8大類場所暫停營業，彰化街頭空蕩蕩沒有夜生活，彰化市卻有KTV業者明著張貼停止營業公告，卻暗地經營麻將筒仔職業睹場，今天（17日）凌晨被彰化警分局查獲，發現現場人員都沒戴口罩，看到警方臨檢才戴上，警方訊後將李姓負責人及賭客等13人依賭博罪嫌函送法辦。

在彰化縣政府通令全縣8大類場所立即暫停營業後，彰化警分局連續兩天動員警力勸導轄區178家營業場所停止營業，業者也紛紛貼出停止營業告示，但警方仍不放鬆，仍編排警網查察，防止業者偷偷營業。

未料，今天凌晨，彰化警分局泰和派出所員警到彰化市金馬路巡邏KTV有無營業時，發現李姓負責人(50歲)竟然不顧防疫規定，經營起職業賭場，不甩停止營業命令，甚至還假裝貼出停止營業的公告，企圖掩人耳目，立即通報請求支援。