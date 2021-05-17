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「疫」起發財？彰化KTV明貼停業公告 暗地經營賭場

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

新冠疫情緊繃，彰化縣提升到準三級警戒，宣布8大類場所暫停營業，彰化街頭空蕩蕩沒有夜生活，彰化市卻有KTV業者明著張貼停止營業公告，卻暗地經營麻將筒仔職業睹場，今天（17日）凌晨被彰化警分局查獲，發現現場人員都沒戴口罩，看到警方臨檢才戴上，警方訊後將李姓負責人及賭客等13人依賭博罪嫌函送法辦。

在彰化縣政府通令全縣8大類場所立即暫停營業後，彰化警分局連續兩天動員警力勸導轄區178家營業場所停止營業，業者也紛紛貼出停止營業告示，但警方仍不放鬆，仍編排警網查察，防止業者偷偷營業。

未料，今天凌晨，彰化警分局泰和派出所員警到彰化市金馬路巡邏KTV有無營業時，發現李姓負責人(50歲)竟然不顧防疫規定，經營起職業賭場，不甩停止營業命令，甚至還假裝貼出停止營業的公告，企圖掩人耳目，立即通報請求支援。

彰化警分局長婁自強親自帶隊前往臨檢，這家KTV內1樓櫃檯旁休息室當時人聲鼎沸，進而發現李姓負責人、員工及賭客共13人，正在以麻將筒子比大小，立即蒐證偵辦。員警直呼疫情如此嚴峻，竟然有人罔顧規定群聚賭博，趕緊發放備用口罩及使用酒精消毒，在製作筆錄後，依賭博罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局今天凌晨到彰化市金馬路查獲一家KTV，明著貼出暫時停止營業公告，暗地卻經營地下賭場。圖／記者劉明岩翻攝
彰化警分局今天凌晨到彰化市金馬路查獲一家KTV，明著貼出暫時停止營業公告，暗地卻經營地下賭場。圖／記者劉明岩翻攝
彰化警分局今天凌晨到彰化市金馬路查獲一家KTV，明著貼出暫時停止營業公告，暗地卻經營地下賭場。圖／記者劉明岩翻攝
彰化警分局今天凌晨到彰化市金馬路查獲一家KTV，明著貼出暫時停止營業公告，暗地卻經營地下賭場。圖／記者劉明岩翻攝

賭博 KTV 疫情

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