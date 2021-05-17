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司法防疫假期？雙北通緝犯抓否 雲林檢：依個案處理

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署和雲林地方法院，因應嚴重疫情，本著防疫優先、維護安全原則，維護洽公民眾與同仁安全，即日起至5 月28日止，相關出庭均暫緩執行。

雲林地檢署今天公告指出，當事人包含所有到署名義含偵查、執行、觀護、提訊、採尿等，或其他訴訟關係人，請暫緩出庭及到案執行。已排定的庭期及到案期日，除遠距視訊庭或具急迫、時效性之必要，也均取消；其餘業務則如有居家檢疫、居家隔離者或來自第三級警戒地區者（雙北），予以暫停外，其他的人可照常進行。

如必要到地檢署洽公，請遵守相關防疫規定，未出示傳票者，一律採行實聯制。進入地檢署須量體溫及噴酒精。如有中央流行疫情指揮中心所指11種新冠肺炎症狀者均嚴禁入內。開庭、洽公應全程配戴口罩。

至於現行犯或通緝犯來自雙北，或逃到南部躲避疫情而犯案，或是否依法逮捕或執行？雲林地檢署主任檢察官江金星指出，除非事態緊急，否則由檢察官依個案情節審酌處理。已收受傳喚通知應出庭、到署執行者，有疑慮可電洽05-6334991地檢署或向案件承辦股查詢。

雲林地方法院也於今天也通知各類開庭案件(含民事執行案件)，當事人有當事人住居所在三級警戒區的案件均取消，擇期再通知，詳情已上傳司法院及雲林地方法院官網公告。

法院指出，為避免人員流動造成疫情防堵困難，對事務所或住、居所位於雙北的律師及當事人或其他訴訟關係人 （如訴訟代理人、告訴代理人、證人、鑑定人等），至雲林法院出庭的措施如下：1.除具時效性、緊急性、必要性案件，將秉持防疫優先原則，彈性調整庭期。請當事人或關係人，注意本院通知是否改定或取消庭期，並建議主動向本院聲請改期，避免遺漏。2.本院就改定或取消庭期的案件，將儘速於官網公告相關案號，並另以適當方式通知當事人或訴訟關係人。3.強制執行案，如有通知臺北市、新北市地區的當事人或關係人到院詢問，比照上開方式辦理。

雲林地方法院和地檢署公告即日起暫停庭期，除非必要的庭審或庭訊均暫停。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院和地檢署公告即日起暫停庭期，除非必要的庭審或庭訊均暫停。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院和地檢署公告即日起暫停庭期，除非必要的庭審或庭訊均暫停，進出洽公嚴守防疫規則。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院和地檢署公告即日起暫停庭期，除非必要的庭審或庭訊均暫停，進出洽公嚴守防疫規則。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院和地檢署公告即日起暫停庭期，除非必要的庭審或庭訊均暫停。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院和地檢署公告即日起暫停庭期，除非必要的庭審或庭訊均暫停。記者蔡維斌／攝影

疫情防堵 檢察官

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