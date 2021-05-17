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史上最大RCA工傷求償案 最高法院延期開庭

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

美國無線電公司（RCA）50年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水、接觸劇毒溶劑，導致上百名員工罹癌、死亡，被害人求償27億元，最高法院判死亡與部分罹病的262人獲賠5.1億餘元確定，廢棄另246人部分判決發回更審；更一審去年3月判其中24人獲賠5470萬元，案件上訴，最高法院原訂本月21日開庭行準備程序，但受新冠肺炎疫情衝擊，取消庭期。

最高法院表示，因RCA工傷案件選定人人數眾多，又逢疫情嚴峻時刻，因此取消原訂5月21日下午3時的準備程序庭期，將順延至疫情緩和後，再另訂庭期開庭。

RCA工傷案是台灣史上最大的工傷案，RCA員工關懷協會指控，RCA沒在廠房內設合法的排氣裝置，害員工曝露在高濃度的有害有機溶劑、氣體中，而遭汙染的地下水卻是他們的飲用水、洗澡水，導致罹患癌症等疾病。

RCA關廠2年後汙染曝光，RCＡ前員工發現身體健康亮紅燈，還有不少人罹癌，協會打團體訴訟求償27億，最高法院判RCA、奇異公司等要賠償死亡與罹病的262名員工5.1億餘元確定，另246人部分廢棄發回。

高等法院更一審去年3月判246人中的24人獲賠5470萬元，令協會和律師團不滿，認為判決結果遠低於合理範圍，獲賠人數只有24人，比發回人數10分之一還少，完全無法接受。

RCA工傷求償案。圖／聯合報系資料照片
RCA工傷求償案。圖／聯合報系資料照片

RCA 疫情 地下水

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