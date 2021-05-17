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疫情擴大 台股午盤跌點擴大近600點

疫情拉警報 萬華議員助理快篩陽性 劉耀仁也居家檢疫

新冠病例激增 台中地檢署採「暫緩到署」因應

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

因應雙北的新冠肺炎確診病例增加，台中地檢署為避免疫情擴散風險，從即日起至31日為止，所有到署名義，包括偵查、執行、觀護、提訊、採尿等案件當事人、訴訟關係人及律師，除檢察官、觀護人認為具有急迫性、時效性及必要性外，原則上「暫緩到署」，相關案件偵查作為，及地檢署行政業務都正常偵辦及進行。

台中地檢署表示，本署在5月13日、5月15日，由檢察長黃謀信分別主持召開防疫會議，指示因應疫情警戒提升及雙北地區提升至三級警戒，公布本署相關因應措施。

台中地檢署指出，基於防疫優先、維護洽公民眾與同仁安全、避免增加染疫及疫情擴散之風險，從即日起至5月31日止所有到署名義（含偵查、執行、觀護、提訊、採尿等）的當事人、訴訟關係人及律師，除檢察官及觀護人認為具有急迫性、時效性及必要性外，原則上暫緩到署，相關之案件偵查作為及本署行政業務均正常偵辦及進行。

已收受傳喚及通知應出庭、到署執行之民眾，如有疑慮，請於上班時間致電承辦人員（本署總機：04-22232311）查詢。

新冠肺炎的確診病例在雙北地區增加，台中地檢署採取因應措施，門口採取實聯制登記進入。記者陳宏睿／攝影
新冠肺炎的確診病例在雙北地區增加，台中地檢署採取因應措施，門口採取實聯制登記進入。記者陳宏睿／攝影

疫情 檢察官 律師

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