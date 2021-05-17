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涉1票5000元賄選 關山鎮農會總幹事遭起訴

中央社 / 台東縣17日電

今年2月間基層農會選舉，順利連任的關山鎮農會總幹事邱美玲涉嫌現金買票，台東地檢署日前提起公訴，其餘涉案農會會員緩起訴。

關山鎮農會選舉競爭激烈，爭取連任的邱美玲受到反對者挑戰，每張會員票都是關鍵票，2月間調查局台東縣調查站接獲線報，邱美玲涉現金買票。

台東地檢署在基層代表投票結束後展開搜索，將邱美玲及相關被告、證人等8人約談到案。日前將邱美玲依涉犯農會法第47條之1第1項第2款對於有選舉權之人，行求、期約或交付財物或其他不正利益，而約其不行使選舉權或為一定之行使等罪提起公訴。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺今天表示，邱員涉嫌每票新台幣1600元至5000元向會員買票，指定將票投給特定代表，3名坦承收賄會員緩起訴。

台東 收賄

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