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他三次酒駕這次撞癱印度工程師 酗酒男判關5年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

擔任房仲的男子李冠葦二度酒駕判刑仍不知悔悟，他前年喝完高梁酒開車上國道，高速追撞前車，造成對方印度籍羅姓駕駛下半身癱瘓，事後酒測值高達每公升0.76毫克，最高法院依公共危險罪判5年徒刑定讞。

李上訴第三審主張，他長期情緒憂鬱，除服用藥物，也造成他喝酒澆愁的習慣，他喝半瓶高梁酒後已降低行為辨識能力，應該符合減刑規定，認為一、二審判5年徒刑太重。

最高法院認為，刑法酒駕致人死亡或重傷的立法目的是「加重處罰」，李危險酒駕而肇事，不符合減規定，認為原審量刑無過重。

李2019年3月18日在桃園喝半瓶高粱酒後，開車上國道一號，行經五股楊梅高架道路北上40公里處時，從後方高速追撞身為工程師的印度籍羅姓男子駕駛的前車車尾，造成羅硬腦膜下出血、肋骨骨折、胸椎脊髓損傷，羅送醫治療仍下半身癱瘓。

李酒測值高達每公升0.76毫克，訊時和法院審理時均坦承犯行，而他稱自己長期有精神問題而有酗酒習慣，自己身心狀況很差，希望不要判重刑。

法院認為，他2011年、2016年已有2次酒駕前科，被判刑確定，而他在5年內再度酒駕致人重傷為累犯，應加重刑度，但他案發後自首符合減刑要件。

判決指出，重罰酒駕、酒駕零容忍是社會各界共識，而李心存僥倖，漠視自己和用路人的生命，應加以嚴懲。然而，被害者發生車禍後要面臨多次手術、復建等治療，身心受到重大創傷，去年則因心肌梗塞身亡，一、二審考量一切情狀判5年徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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酒駕 國道

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