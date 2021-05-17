網路傳播高中生不實足跡表 5女1男觸法警函送檢偵辦

基隆市新冠肺炎（COVID-19）確診的高中生去過2家桌遊店，令基隆市長林右昌「比較擔心」。網路出現確診者不實「足跡表」，警方查出5女、1男涉嫌傳播，今早依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、個人資料保護法函送基隆地檢署偵辦。

中央疫情指揮中心昨天宣布全國新增206例本土病例，基隆有2例，分別為學齡前小女童和男高中生。高中生發病前去過2家桌遊店，林右昌認為，桌遊店屬密閉空間，有提供飲料，同玩者可能沒戴口罩，「我們比較擔心這一點」。

基隆市警局昨天中午接獲檢舉，臉書社團「基隆人大小事」等社群平台，有網友留言散播確診病例案主相關個資、病歷與足跡資料等不實言論，將使民眾誤認確診個案在公共場所活動史，造成恐慌。

市警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊追查相關網友身分，並向基隆市衛生局查證相關訊息不實，報請檢方指揮偵辦。昨天下午3點通知賴女、王女到案說明，檢視2人手機通訊軟體等對話紀錄，查出訊息來自成員有70多人的LINE社區群組，再通知在群組散播訊息的簡姓女子到案說明。

刑警大隊抽絲剝繭持續溯源，又陸續查獲余女、陳女和張男涉嫌散布不實訊息事證，分別通知到案說明。

警方偵詢後，以6人未經查證訊息來源真實性，即散播有新冠肺炎疫情不實訊息，分依觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及違反個資法移請檢方偵辦。