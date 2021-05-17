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疫情洶湧司法業務超冷 「天下第一院」門可羅雀

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

新冠肺炎疫情來勢洶洶，防疫進入三級警戒，轄內有200萬人口的「天下第一院」台北地院今天業務冷冷清清，因應國家防疫政策，上午只有2件具時效性的聲請延長羈押案件，由法官與在監受刑人進行視訊審問，其餘法庭已休庭。

台北地院預計下午還有約4到5個法庭開庭以視訊方式辦案，不過，今天表訂宣判的庭期會照常開庭宣判。

台北地院今天一早在台北市博愛路大門口擺出辦公桌，嚴格落實實聯制，凡進入法院洽公者都要全程配戴口罩、登記姓名與電話並配合保全人員測量體溫才准進入，受全民防疫意識抬頭影響，除法院本身的工作人員外，前來法院的人不多。

行政庭長黃珮禎早上與法院職工協調人員進入法院的動線，她說，已與台北地方檢察署溝通減少不必要的開庭程序，律師須為當事人閱卷則加以勸導是否改期，如有急迫性之事由，也已在律師閱卷室安排防疫措施、減低人與人群聚機會。

今天上午，有一名從桃園市龍潭區前來法院繳費的民眾，聲稱往返台北市、桃園市行程勞煩，獲准進入院內洽公；有一名婦人有訴訟案件要處理，被安排在法院門口戶外通風處撰寫狀紙。

台北地院轄區人口眾多，業務量大，平日來院參加訴訟與非訟業務者也多，每天開庭幾乎萬人空巷，中央流行疫情指揮中心宣布疫情升為三級後，司法院隨即下達多道防疫命令，今天台北地院似門可羅雀。

台北地院不見人流。記者王聖藜／攝影
台北地院不見人流。記者王聖藜／攝影
行政庭長黃珮禎早上與法院職工協調人員進入法院的動線。記者王聖藜／攝影
行政庭長黃珮禎早上與法院職工協調人員進入法院的動線。記者王聖藜／攝影
一名婦人在台北地院門口撰寫狀紙。記者王聖藜／攝影
一名婦人在台北地院門口撰寫狀紙。記者王聖藜／攝影
台北地院今天在門口置放防疫辦公桌過濾人流。記者王聖藜／攝影
台北地院今天在門口置放防疫辦公桌過濾人流。記者王聖藜／攝影

疫情 北市 律師

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