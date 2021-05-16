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酒後躺車裡睡覺遭吊照罰錢 法官撤銷：不構成駕駛行為

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子在去年5月間，與友人喝酒後，躺在車內睡覺，等朋友到場幫忙代駕，洪啟動引擎，打開車內冷氣，在駕駛座睡覺，但被巡邏的警員發現後，將洪叫醒後盤查，發現洪已因酒駕遭吊扣駕照，警方認定洪有駕駛行為，再告發開罰9000元及吊銷駕照，但洪不服打行政訴訟，辯稱當時他只是在車內睡覺，沒有開車，台中地院行政訴訟庭審理後，認定洪車引擎雖啟動，但不處於得立即駛離的狀態，不構成駕駛行為，撤銷罰單，判洪免罰。

判決指出，洪姓男子在去年5月28日凌晨3時許，躺在中區某合法停車格的轎車內睡覺，當時轎車沒有熄火、冷氣開啟，警方發現後前往調查，看到洪在車內睡覺後，將洪叫醒，並聞到洪身上有濃濃酒味，因警方用酒精快速檢知器後，發現檢知器的紅燈不斷閃爍，警員要求對洪酒測，但洪拒絕酒測，強調「我沒有開車」。

警方將洪帶回派出所看帶子，確認洪有無駕駛行為，不過經警方調查，洪早在2019年8月間，就曾因酒後駕駛車輛，遭警方當場舉發，並已吊扣駕照2年，因此去年洪又被警方發現，在未熄火的轎車內睡覺，被警方認定有駕駛行為，依違反道交條例中「駕駛執照吊扣期間駕駛小型車」，依法告發，並由台中區監理站裁罰9000元，吊銷駕照。

不過洪姓男子收到裁決書後不服，提起行政訴訟，他說當天是搭友人的車到KTV唱歌，友人把該輛車停在路邊的合法停車格，唱歌結束後，因為朋友也喝酒，所以先搭計程車離開，有聯絡其他友人來代駕，需要凌晨4點才會抵達，所以他就把轎車發動，在車內睡覺，他有喝酒，但沒有開車，警方不應該開罰單。

台中地院行政訴訟庭審理後，認為駕駛行為需符合「引擎啟動」、「處於得立即行駛離去之狀態」兩要件，當時洪雖然有將引擎啟動，但人躺在駕駛座睡覺，警員也都有用密錄器拍到，並不處於可立即駛離的狀態。

法官指出，若民眾躺在未熄火的轎車駕駛座睡覺，就被認定是「駕駛行為」，豈非剝奪原本得以合法於車內休息的權利，不當擴張「駕駛車輛」之概念，也違反司法院釋字第535號解釋理由書「不得隨意實施臨檢」意旨，認定全案警員違法攔查，撤銷罰單，判洪免罰，全案仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市洪姓男子去年間酒後躺在車裡睡覺，被警方認定有駕駛行為開罰，台中地院行政訴訟庭審理後，認定警方違法盤查，判洪免罰。圖／報系資料照
台中市洪姓男子去年間酒後躺在車裡睡覺，被警方認定有駕駛行為開罰，台中地院行政訴訟庭審理後，認定警方違法盤查，判洪免罰。圖／報系資料照

駕照 罰單 酒駕

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