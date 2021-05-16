新營男子酒駕後發燒 檢警如臨大敵視訊偵訊

台南市新營警方今天凌晨查獲孫男酒駕，留置時突然發燒，警方緊急將孫送醫採檢，預計兩天後出爐，為避免感染風險，警方緊急通報台南地檢署透過視訊完成偵訊後，要求孫某返家自主管理，其突然發燒，警員私下直言「很剉」。

新營警分局中山路派出所副所長王仁清、警員蘇鳴傑今凌晨1時50分巡邏時，在新營區中正路段發現36歲孫男，變換車道未依規定使用方向燈，將其攔下後發現孫男身上散發酒味，孫稱與友人在新營地區喝完酒後騎乘重機車欲返家，警方對孫實施酒精濃度測試，濃度為0.94毫克，超過標準值，觸犯公共危險罪嫌，立即帶回派出所偵訊。因夜間不偵訊，警方將孫男帶至拘留所留置。

清晨5點許，孫男稱身體不適且高燒，警方立即將孫男戒護送至衛福部新營醫院就診並進行採檢，醫院表示，孫男有輕微發燒體溫為37.9度，得2天後才能得知採檢結果。

因孫男發燒，為免感染風險，警方立即通報台南地檢署，檢方啟動視訊連線訊問筆錄，因應防疫需求，經與偉生局討論後，要求孫民返家應自主管理，靜待檢驗結果。

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