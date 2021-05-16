快訊

桃園某國中爆疑學生染疫 明起至5月30日全校停課

葡萄盤商家族13人染疫 彰縣發「快篩動員令」匡列1300人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家檢疫產生餓死幻覺 餓2天男偷跑出家門遭罰20萬

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市三重一名黃姓男子去年3月從菲律賓回台灣，疾管署通知他要居家檢疫到4月3日，但黃男卻在3月27日偷跑出門，先搭計程車到台北市的KTV找朋友，再到家附近的超商買東西。黃男遭新北市府依傳染病防治法開罰20萬，但他辯稱在家餓了2天，產生快餓死的幻覺，只好外出，他提出訴願遭駁回，因此向法院提出行政訴訟，要求法院撤銷原處分及訴願。新北地方法院判黃男敗訴，可上訴。

判決指出，黃姓男子去年3月19日從菲律賓返台，由於正值新冠肺炎疫情期間，疾管署通知黃男要居家檢疫到4月3日。但黃男卻在3月27日晚間將手機關機，偷跑出去，先搭計程車到台北市中山區的KTV找朋友聊天，再搭計程車回家，並在附近超商購物。

由於黃男的手機訊號消失，要進家門時，剛好遇到來訪查的員警，他向員警謊稱只買了一瓶優酪乳就回家，隱匿曾搭計程車找朋友一事。新北市府調查發現黃男的外出軌跡以及曾向員警隱匿行蹤，因此依傳染病防治法開罰20萬。

黃男不服遭罰，他辯稱3月27日當天是周五晚上，他發現身上的現金跟存糧都已經用罄，身上也沒有信用卡。他說當時已經快兩天沒吃飯，家人都在外地，他打電話給里長也沒接，當下產生會在檢疫期間餓死的幻覺。因此他在恐慌之際，就決定外出跟友人求救。

黃男表示，他當時的身體精神健康可能遭受侵害，符合行政罰法的避免緊急為難而出於不得已的行為，他認為開罰20萬太高，要求裁罰最低金額5萬元。

新北市府則表示，黃男的行為不符合緊急避難，若他的物資短缺，應該請區公所里幹事、親友將物資放在他家門口，而不是直接外出。且他曾向警方隱匿行蹤，因此違規程度高，應開罰20萬元。

新北地院審理指出，黃男明知居家檢疫規範，在居家檢疫時應可掌握物資情況，且里幹事每天都有關懷追蹤，應該沒有聯絡不上的狀況，黃男卻輕率的跑出家門，且隱匿曾到人潮聚集場所一事，因此加重開罰20萬合理，因此新北院判他敗訴，可上訴。

居家檢疫的黃男違規外出，還隱匿行蹤，他辯稱快餓死，新北地院認定新北市府開罰20萬合理。圖／聯合報系資料照
居家檢疫的黃男違規外出，還隱匿行蹤，他辯稱快餓死，新北地院認定新北市府開罰20萬合理。圖／聯合報系資料照

居家檢疫

延伸閱讀

沒有人敢搭！ 淡海輕軌運量僅剩3成多

新北永和比漾廣場縮短營業時間 商場接駁車暫停服務

新北篩檢站未啟動 雙北民眾擠爆萬華

新北一確診者曾至恆春寺廟參拜 屏府軌跡消毒

相關新聞

台1線27輛車聚涉競速 19輛次涉刑責及挨罰

台1線苗栗縣通霄鎮秋茂公園路段，今天凌晨聚集27輛轎車，涉及兩兩競速，通霄警察分局據報以車追人，查出2輛車涉嫌刑法公共危...

新營男子酒駕後發燒 檢警如臨大敵視訊偵訊

台南市新營警方今天凌晨查獲孫男酒駕，留置時突然發燒，警方緊急將孫送醫採檢，預計兩天後出爐，為避免感染風險，警方緊急通報台...

居家檢疫產生餓死幻覺 餓2天男偷跑出家門遭罰20萬

新北市三重一名黃姓男子去年3月從菲律賓回台灣，疾管署通知他要居家檢疫到4月3日，但黃男卻在3月27日偷跑出門，先搭計程車...

累計確診15人！彰檢取消一般庭期 法院也取消九成

中央流行疫情指揮中心今天公布國內COVID-19新增207例，而彰化新增9例，彰化已累計有15名新增新冠肺炎確診個案，彰...

防疫警戒升級基隆院檢應變 開庭、執行日變動

基隆地方法院、基隆地檢署今天的宣布因應雙北疫情警戒提升到第3級，在5月28日之前，除具急迫性、時效性、必要性案件，基隆地...

雙北三級警戒 士檢：原則暫緩開庭除了特例

雙北進入第三級防疫警戒，士林地檢署今天表示，5月28日前，暫緩傳喚當事人出庭及到案執行，除案件具急迫與時效性外，原則均予...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。