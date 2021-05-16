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累計確診15人！彰檢取消一般庭期 法院也取消九成

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

中央流行疫情指揮中心今天公布國內COVID-19新增207例，而彰化新增9例，彰化已累計有15名新增新冠肺炎確診個案，彰化地檢署下午緊急宣布，即日起到5月28日非急迫性案件均取消庭期；而彰化地方法院也取消了約九成庭期，不少書記官今天都加班處理通知行政作業。

有「鋼鐵女檢長」之稱的彰化地檢署新檢察長俞秀端最近才由花蓮調彰化，在花蓮地檢署任內因帶頭辦太魯閣號重大傷亡案而受矚目的她，今天下午也明快指示，為維護洽公民眾安全，並維持公務必要服務，避免疫情擴散，即日起由檢察官依具體個案認定具有急迫性、時效性、必要性之案件外，原則均取消庭期、暫緩傳喚當事人（含律師）到庭（含假釋、保護管束、採尿報到等）及簡易案件到案執行。

彰化地檢署並會主動聯繫通知相關當事人，民眾如未接獲通知或有疑義，可於期日前或當日以電話與承辦股聯繫。

彰化地方法院發言人紀佳良庭長表示，因彰化疫情升溫，彰化地方法院由法官自行衡量是否取消庭期，為了配合防疫，減少群聚，近二日彰化地方法院已取消約九成庭期，今天還有書記官加班通知明天的庭期取消。

由於台北地方法院5月14日就有一名法官父親疑似染疫，法官開庭開到一半臨時「退庭」，連同書記官被「請」回家自主管理，當場讓開庭的當事人均傻眼，疫調結果法官的父親僅因曾去過萬華區傳統市場，找朋友拿一包竹筍後就離開也染疫，此案也造成司法界相當震撼。

彰化已累計有15名新增新冠肺炎確診個案，彰化地檢署下午緊急宣佈，即日起到5月28日由檢察官依具體個案認定具有急迫性、時效性、必要性之案件外，原則均取消庭期。記者林宛諭／攝影
彰化已累計有15名新增新冠肺炎確診個案，彰化地檢署下午緊急宣佈，即日起到5月28日由檢察官依具體個案認定具有急迫性、時效性、必要性之案件外，原則均取消庭期。記者林宛諭／攝影
彰化衛生局今天下午也公布確診個案公共場所活動史，提醒民眾若曾出入這些場所若有不適症狀一定要盡速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供
彰化衛生局今天下午也公布確診個案公共場所活動史，提醒民眾若曾出入這些場所若有不適症狀一定要盡速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供

疫情 新冠肺炎

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