累計確診15人！彰檢取消一般庭期 法院也取消九成

中央流行疫情指揮中心今天公布國內COVID-19新增207例，而彰化新增9例，彰化已累計有15名新增新冠肺炎確診個案，彰化地檢署下午緊急宣布，即日起到5月28日非急迫性案件均取消庭期；而彰化地方法院也取消了約九成庭期，不少書記官今天都加班處理通知行政作業。

有「鋼鐵女檢長」之稱的彰化地檢署新檢察長俞秀端最近才由花蓮調彰化，在花蓮地檢署任內因帶頭辦太魯閣號重大傷亡案而受矚目的她，今天下午也明快指示，為維護洽公民眾安全，並維持公務必要服務，避免疫情擴散，即日起由檢察官依具體個案認定具有急迫性、時效性、必要性之案件外，原則均取消庭期、暫緩傳喚當事人（含律師）到庭（含假釋、保護管束、採尿報到等）及簡易案件到案執行。

彰化地檢署並會主動聯繫通知相關當事人，民眾如未接獲通知或有疑義，可於期日前或當日以電話與承辦股聯繫。

彰化地方法院發言人紀佳良庭長表示，因彰化疫情升溫，彰化地方法院由法官自行衡量是否取消庭期，為了配合防疫，減少群聚，近二日彰化地方法院已取消約九成庭期，今天還有書記官加班通知明天的庭期取消。