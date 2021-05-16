車停路邊別人車禍 吃上過失傷害官司法官判無罪

台中市王姓男子在前年5月間，將轎車停在太平區新平路一帶，同年月29日，黃姓男子開車行經該處時，因王停車位置，讓黃無法靠右行駛，當時有另名陳姓女子騎機車行經新平路一段、35巷交叉口，也未靠右行駛，導致兩車碰撞後，造成陳女受有肩膀關節脫臼等傷勢，王因而被控涉過失傷害刑責，不過台中地院審理後，認為王停車處非紅線，停放位置也未超過路緣40公分，無妨害人車通行的行為，判王無罪。

判決指出，王姓男子在前年5月某日將轎車停在太平區新平路1段35巷內，同年月5月29日上午10時許，黃姓男子開車沿太平區新平路1段35巷，由南往北方向行駛，駛近新平路1段35巷、新平路1段交岔路口前時，因王停放的車輛阻礙，而未能靠右行駛。

當時陳姓女子騎機車沿太平區新平路1段，由大智街往新平路1段22巷方向行駛，行至案發交岔路口時，右轉新平路1段35巷，也未靠右行駛，導致閃避不及，陳女機車車頭與黃的車輛左側前保險桿，因而發生擦撞，導致陳人、車倒地，受有左肩鎖骨關節脫臼、挫傷等傷勢，全案經檢警調查後，認王的停車行為，涉有過失傷害，依法起訴。