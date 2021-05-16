新北地院為防疫部分案件暫緩開庭 呼籲民眾別白跑一趟

司法院昨因應三級疫情發布各級法院強化措施。新北地方法院指出，在5月15日至28日，除具時效性、緊急性及必要之案件仍應開庭外，原則上暫緩開庭。新北地院呼籲民眾除了可以打電話到法院查詢相關開庭是否暫緩及相關業務是否暫緩受理，也可以上官網查詢相關業務情形。

新北地院因應第三級疫情警戒，在審判事務，除具時效性、緊急性及必要之案件仍應開庭外，原則上暫緩開庭。不具時效、緊急、必要性的行政事務也暫緩受理。法院會主動通知原定開庭的民眾，若民眾無法確認是否如期開庭，請電洽相關股別確認，避免白跑一趟。

新北地院指出，審判相關業務原則暫緩開庭，除具時效性，像是被告在押、宣判、或有緊急性，如強制處分、證據保全等，及其他認有即時處理必要的案件仍應開庭外，一般開庭、調解庭、履勘、執行出差、少年報到、拘提、法人登記等均暫緩。各股承辦人也會分別通知當事人取消庭期，但若是緊急、時效、必要性的案件，各股也應告知維持既定庭期。

新北地院指出，公證業務，像是不具時效、緊急、必要性的公證業務暨公證結婚得暫緩受理。其他在法院內、外所舉辦有院外人員參與之業務或活動暫緩。提存所業務除急件外，鼓勵民眾以郵件方式申請。

審判行政工作如常，如撰寫判決、卷證整理等。行政工作如常進行，如閱卷、收文收狀、訴訟輔導（僅受理線上、電話、視訊諮詢），同時鼓勵民眾郵遞送件，閱卷室訂人數上限，以一進一出方式辦理。